政治 政治焦點 國會直播 專題報導

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

▲▼前總統蔡英文10日出席第一屆「柏林自由週」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），以「Threats facing democracies: Taiwan`s experience defending freedom」（民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗）為題發表演說。。（圖／Berlin Freedom Conference主辦單位直播）

▲前總統蔡英文10日出席第一屆「柏林自由週」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說。（圖／Berlin Freedom Conference主辦單位直播）

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文10日出席第一屆「柏林自由週」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），以「Threats facing democracies: Taiwan's experience defending freedom」（民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗）為題發表演說。她在演說中提到，現在正是民主國家彼此連結、調整策略、確保國家安全與繁榮的重要時刻，交戰的規則已改變，集體策略也必須隨之演進，面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵。

蔡英文在演說的一開始表示，她能夠在這個特別的時刻，第一屆柏林自由會議（Berlin Freedom Conference），與大家齊聚一堂，是她莫大的榮幸。她說，首先，要特別感謝 Axel Springer 自由基金會、柏林觀光局（visitBerlin），以及世界自由大會（World Liberty Congress）邀請我出席演講，同時，也要感謝柏林市長魏格納（Kai Wegner）的熱情款待。

蔡英文表示，相隔將近15年，她再次踏上德國的土地，感到無比美好，能與這麼多志同道合、堅守民主價值的朋友們相聚，更令她深受鼓舞。她說，在座的許多人，一生都致力於守護民主及其價值，當中有許多人，為了這樣的信念付出了巨大的代價；然而，即便面對艱難挑戰，大家依然堅定不移。

蔡英文指出，能與大家這樣勇敢、堅毅的人同行，是她的榮幸，大家的努力使世界變得更好。她說，柏林自由週，紀念1989年11月9日柏林圍牆的倒塌。36年後，這一歷史事件依然是民主戰勝威權最鮮明的象徵。

蔡英文希望，身在柏林、參與這場會議，能激勵大家繼續思考、共同制定策略，讓大家辛苦捍衛、並珍視的自由與民主，能更長久地延續。

蔡英文指出，蘇聯解體是歷史上的一大轉捩點，它讓自由得以在東歐及更廣大的地區綻放，並帶來新的希望與進步。她說，在這股民主化浪潮的激勵下，台灣也努力邁向民主世界的一員；然而，道路並不平坦，那之前是數十年的威權統治，許多台灣人因言獲罪入獄，新聞自由受到嚴重限制。

不過，蔡英文說，儘管如此，台灣人民從未放棄希望，也未曾放棄對民主的追求。最終，堅持不懈的努力，在1996年迎來了台灣第一次總統直選，並開啟了民主鞏固的時代。

蔡英文表示，今天台灣被公認為全球最自由、最有活力的民主國家之一。然而，當慶祝並珍惜台灣與其他國家數十年來的民主進展時，也必須正視：民主所面臨的威脅，變得前所未有地嚴峻。

蔡英文指出，近年來，全球的民主制度正遭遇日益嚴重的挑戰。俄羅斯全面入侵烏克蘭，喚醒了全世界的警覺。三年多的戰爭過去，威脅仍在擴大。俄羅斯不僅入侵他國領空，還破壞關鍵基礎設施，如海底電纜。

在歐洲與亞洲，蔡英文表示，威權政體使用的手段也很相似，近年台灣面對的許多不穩定手段，最終也出現在歐洲，包括認知作戰與資訊操弄，這些攻擊往往隱蔽難辨，卻對民主社會造成深遠的傷害。

蔡英文指出，這些手段包括假訊息、網軍、媒體滲透，並因人工智慧技術的進步而突破語言障礙。威權者藉此利用民主社會的開放性，干預選舉、製造分裂、削弱人民對政府與民主制度的信任。

蔡英文表示，現在正是民主國家彼此連結、調整策略、確保國家安全與繁榮的重要時刻。交戰的規則已改變，我們的集體策略也必須隨之演進，面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵。

蔡英文說，在台灣，深知什麼是韌性，也深知那些試圖利用民主缺陷之人所帶來的危險。如今幾乎每天都面臨更強烈的威脅與恫嚇。她強調，台灣的鄰居認為透過持續的影響行動、灰色地帶作為與軍事演習，可以讓台灣人陷入恐懼或麻木。但事實恰恰相反：台灣人民將這些挑戰化為養分，鍛鍊出更強的韌性。

蔡英文表示，這份韌性，讓台灣守護了選舉；讓台灣度過疫情；讓台灣抵禦資訊操弄。對台灣而言，韌性有許多面向，從個人到集體，從經濟到國防。

蔡英文指出，民主國家之間，必須加深安全合作。其中一項實際作法，是建立溝通與資訊共享的機制。唯有團結一致，民主陣線才不易被擊破。台灣在多個面向積極強化韌性，特別是在國防投資上持續加碼。自她在2016年就任至2024年卸任的八年間，國防預算增加超過 80%，年均成長近 8%，是台灣歷來最有系統、最具規模的國防投資。

談及繼任者總統賴清德，蔡英文表示，他仍持續依據安全需求增加投入。除了傳統戰力如戰機，台灣也大幅投資不對稱戰力，如機動式陸基反艦飛彈系統，並強化關鍵基礎設施的安全與韌性。台灣也從歐洲朋友的經驗中學習，設立「全民防衛動員署」，加強後備部隊訓練，推動全社會的防衛韌性。

此外，蔡英文指出，台灣強化了數位基礎建設，以抵禦網路威脅，並與公民社會協作，對抗資訊操弄。隨著科技發展，台灣也持續提升科技能力，對抗外來資訊操弄與認知戰。

蔡英文提到，透過策略夥伴關係，台灣建立了可貢獻於全球供應鏈安全的生態系。尤其在半導體領域，台灣的高科技產業已成為全球經濟不可或缺的一環。在人工智慧定義力量的新時代，台灣的晶片產業，更是全球繁榮的基石。

蔡英文強調，這些努力，讓台灣在威脅之下更能強化國防及社會韌性，也展現我們願意分享經驗、承擔責任，並珍惜安全夥伴的支持。台灣所做的一切，不僅是為了守護自己的家園，更是為了區域穩定與全球民主的安全。

蔡英文指出，區域的穩定和全球的安全是共同責任，需要共同努力。無論距離遠近，志同道合的國家都能以行動與聲音，為印太地區的和平與穩定發聲。明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻。

蔡英文表示，感謝七大工業國集團（G7）、歐盟、美國與德國聯邦議會近年來的聲明，這些都展現了國際社會對台海穩定的關切與重視。這樣的聲音，讓北京明白，台灣並不孤單，也讓台灣人民感受到世界的支持。

蔡英文提到，今天台灣站在民主防線的最前線，但明天，任何一個國家都有可能面臨同樣的挑戰。加強合作、強化防衛，應成為所有民主國家的共同優先事項，唯有如此，才能確保我們的安全與民主生活方式，得以世代延續。

在演說的尾聲，蔡英文表示，今天的會議，是邁向更緊密合作的重要一步，就像當年柏林圍牆的倒塌，使德國人民凝聚為更堅強的民主力量一樣，她希望「柏林自由週」能引領大家，建立更堅實、更團結的國際民主共同體，「台灣以及所有共享自由與民主價值的夥伴，將在確保民主長存的努力中，扮演關鍵角色」。

蔡英文說，即使當前挑戰前所未有，只要大家攜手合作，她深信自由社會的未來必將光明；最後，她感謝主辦單位籌劃充滿啟發的系列活動，祝大家度過充實的「柏林自由週」，並在推動自由與民主的工作中，獲得更多力量與啟發。

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

