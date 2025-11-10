桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

▲桃園市政府召開「鳳凰颱風整備會議」啟動應變措施。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

鳳凰颱風即將襲台，桃園市長張善政10日主持「鳳凰颱風整備會議」表示，根據中央氣象署報告指出，鳳凰颱風將於11月12日從中南部登岸後北上並帶來一定雨量，市府各單位於颱風期間也會保持機動性及警覺性，做好萬全準備，確保市民生命及財產安全。

張善政指出，復興區部分地區仍需注意雨量及土石流情形，區長也需視情況針對小部分需封路或停課之區域，進行彈性處置與裁量，確保偏遠地區民眾生命安全。考量天候狀況及市民生命安全，「植感桃園大溪豆干節」將延期舉辦；至於南門市場日前發生火災，市府也已啟動應變措施，針對較有風險部分之毀損建物先行拆除。

消防局表示，為因應鳳凰颱風來襲，已通報各相關單位加強防災整備作為，並請外勤各大（分）隊加強救災車輛、船艇、器材及備用油料整備，確實掌握救災能力。

交通局表示，本市市區客運 288條路線（含支線）、免費公車82條路線及幸福巴士32（含支線）路線班次皆正常營運；經國、長庚、八德轉運站、臺鐵、桃捷、高鐵、國道客運及全市625站YouBike亦正常營運。業者將密切注意颱風狀況，並視風雨及道路情形彈性調整班次或停駛。此外，市府已通知各客運公司依「災害防救相互支援協定」備妥協助救災的60部運輸車輛，隨時待命協助救災。

都發局表示，已於今日通報本市在建建築工程之承造人「自主檢查」，加強鷹架、圍籬、人孔蓋加強固定，工地周圍水溝加強疏通；並運用官方LINE「寓見桃園」及建管處官網進行預防性宣導，提供颱風資訊予社區管委會。都發局也已針對南門市場大火肇致部分房屋毀損，緊急派工先行拆除，避免影響公共安全。

經發局表示，已通知本市各工業區服務中心及廠商協進會隨時注意颱風狀況作好防汛整備。同時成立應變小組，即時處理公用事業用水、用電及物資短缺等災情反映、協調處理及詢問。此外，經發局也已聯繫建管處，針對南門市場火災房屋頂受損有風險的附屬構造物及雨遮先行拆除，確保市民安全。

教育局表示，教育局已透過LINE防災群組及函文方式，傳達防災事宜，並請各級學校做好防汛整備及應變工作。衛生局表示，已通知相關醫療機構做好相關防颱措施，並儲備漂白水消毒物資，也請衛生所針對所內冷運冷藏設備進行整備並轉知轄下合約院所提前因應。

環保局表示，已派員針對本市易淹水地區道路側溝巡查清疏，而環保局也將於颱風過境後動員12區中隊，致力於24小時內恢復市容環境。

水務局已完成8處滯洪池預先放水，並已備有11,469包沙包、1立方米立方塊1,568塊、5立方米鼎塊860塊及移動式抽水機28臺等防汛物資。工務局已完成各在建工地的防颱整備及巡查，並確認機具整備、施工圍籬、物料堆置及週邊水溝維護等事項。

民政局已請復興區公所注意土石流黃色警戒發布，提前進行預防性疏散撤離因應工作，並請各公所持續留意颱風動態、戶外活動安全及自辦工程防颱整備工作。社會局已通知市轄103社福機構加強防災整備，亦針對位於淹水災害潛勢區之9間機構個別要求加強防颱準備。

另外，桃園市11家送餐單位，共有9家啟用颱風代餐服務，且預計於11月11日晚餐前提前完成配送2至4餐代餐，並提供11月12日、13日營養餐飲服務，剩餘2家則維持每日正常配送。同時，社會局將持續於本市街友常出沒之熱點公園、車站等公共場域，關懷提醒颱風期間注意人身安全，並告知南、北兩區外展服務中心可提供避難協助。