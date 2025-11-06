南投全縣運動會點燃聖火　即起13鄉鎮市傳遞...11月8日正式開幕

▲南投全縣運動會點燃聖火。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第73屆全縣運動會將於11月8日正式開幕，縣政府表示，即日起聖火將於全縣13鄉鎮市各鄉鎮市長、國中小校長及鄉鎮市體育會接力傳遞，象徵體育精神的傳承。

縣運會聖火今天在國家第三級古蹟的南投市藍田書院點燃，由副縣長王瑞德主持儀式，先禮敬、上香，並在書院主委張振昌引導下點燃聖火，再將聖火遞給縣府教育處長王淑玲，最後由五育中學聖火隊起跑傳遞出去，南投國小師生則站在道路兩旁鼓掌歡迎，場面熱絡，立委麥玉珍、南投市長張嘉哲、縣議員張秀枝和簡千翔等人也到場參加。

王瑞德表示，本屆全縣運動會為期四天，將於縣立體育場及各競賽場地熱烈登場，開幕典禮將於11月8日上午9時舉行，並將表揚在114年全國運動會勇奪12金、7銀、12銅（非六都縣市名列第3）的南投代表隊優秀選手與教練。

縣府教育處指出，本屆縣運會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，並規劃36項競賽項目，包含一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽與適性體育競賽，賽事遍布全縣28處場地；活動動員超過1600位裁判、工作人員與志工，總參與人次突破1萬3557人次，將展現該縣推動全民運動的成果與熱情。

教育處表示，縣運開幕當天上午10點30分還將舉辦「南投縣良質米食暨農特產饗宴」，邀請鄉親及選手品嚐在地特色美食、感受南投風情與人文魅力。