地方 地方焦點

南投全縣運動會點燃聖火　即起13鄉鎮市傳遞...11月8日正式開幕

▲南投全縣運動會點燃聖火。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投全縣運動會點燃聖火。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第73屆全縣運動會將於11月8日正式開幕，縣政府表示，即日起聖火將於全縣13鄉鎮市各鄉鎮市長、國中小校長及鄉鎮市體育會接力傳遞，象徵體育精神的傳承。

縣運會聖火今天在國家第三級古蹟的南投市藍田書院點燃，由副縣長王瑞德主持儀式，先禮敬、上香，並在書院主委張振昌引導下點燃聖火，再將聖火遞給縣府教育處長王淑玲，最後由五育中學聖火隊起跑傳遞出去，南投國小師生則站在道路兩旁鼓掌歡迎，場面熱絡，立委麥玉珍、南投市長張嘉哲、縣議員張秀枝和簡千翔等人也到場參加。

▲全縣運動會點燃聖火，11月8日縣立體育場揭幕。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，本屆全縣運動會為期四天，將於縣立體育場及各競賽場地熱烈登場，開幕典禮將於11月8日上午9時舉行，並將表揚在114年全國運動會勇奪12金、7銀、12銅（非六都縣市名列第3）的南投代表隊優秀選手與教練。

▲全縣運動會點燃聖火，11月8日縣立體育場揭幕。（圖／南投縣政府提供）

▲全縣運動會點燃聖火，11月8日縣立體育場揭幕。（圖／南投縣政府提供）

縣府教育處指出，本屆縣運會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，並規劃36項競賽項目，包含一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽與適性體育競賽，賽事遍布全縣28處場地；活動動員超過1600位裁判、工作人員與志工，總參與人次突破1萬3557人次，將展現該縣推動全民運動的成果與熱情。

教育處表示，縣運開幕當天上午10點30分還將舉辦「南投縣良質米食暨農特產饗宴」，邀請鄉親及選手品嚐在地特色美食、感受南投風情與人文魅力。

退休想再就業　「銀在就業力講座」歡迎55歲以報名

「王金櫻歌仔戲」經典城鄉展演計畫　埔里恆吉宮公演2好戲

富岡鐵道藝術生活節　認識楊梅深厚鐵道歷史

桃園亞洲職棒交流賽　在地企業響應提供低碳永續旅宿服務

桃園南門市場大火　林政賢要求市府啟動災後復原三大緊急措施

竹山鎮清潔隊廚餘去化系統每周增量至47噸　每公斤收業者4元處理費

南投全縣運動會點燃聖火　即起13鄉鎮市傳遞...11月8日正式開幕

獨／高雄正副議長鬧不睦？牽動三民綠選情　康裕成一張照給答案

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

購物節物流爆量防過勞　新北勞檢處倡議合理配送

京站周年慶登場11／19登場　因應普發「消費滿萬」回饋再加碼

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

閱之海筆記／幻影與真實：貝托魯奇的《末代皇帝》

雪碧力挺謝侑芯：她不缺錢　「愛出國≠做伴遊」也沒碰違禁品

