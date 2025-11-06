火鍋季不怕胖！「火鍋聰明吃攻略」大公開　5招守住健康不長肉

▲現在進入火鍋旺季，到底該怎麼開心吃鍋又不怕長肉（示意圖／Pixabay）



記者黃稜涵／綜合報導

最近天氣漸涼，正式進入火鍋旺季，營養師珊珊提醒，想要吃得過癮又不怕熱量超標，其實有訣竅，只要掌握正確的飲食策略，就能兼顧美味與健康。她特別整理出一份「火鍋聰明吃攻略」，從湯底、肉品到醬料通通有解，教你5招守住健康不長肉！

首先是「湯底」選擇，珊珊建議，以昆布湯、味噌湯、蔬菜湯或菌菇湯為首選，既能增添風味，又不易造成熱量負擔，相反地，麻辣湯、牛奶起司鍋、酸菜白肉鍋或沙茶鍋則建議少碰，以免攝取過多油脂與鈉。

「肉品」部分，雞柳、雞腿、豬里肌、梅花牛以及各式海鮮都是較理想的選擇。相比之下，松阪豬、霜降牛、豬五花等油脂含量高的肉類，則建議減量或避免。

在「配菜」方面，各式蔬菜、非油炸豆皮、蒟蒻及板豆腐都是營養又低熱量的選擇；火鍋料、丸類、鑫鑫腸等加工品則建議少吃，以免攝取過多添加物。

「飲品」也是火鍋飲食中常被忽略的一環，珊珊建議選擇紅茶、綠茶、麥茶、無濾渣果汁或無糖氣泡水，避免汽水、烏梅汁或含糖果汁。

至於「醬料」，天然辛香料如蔥、蘿蔔泥、蒜、辣椒、洋蔥，以及醬油、醋都是較佳選擇；沙茶醬、辣油、花生粉則容易增加熱量，應適量使用。

珊珊強調，只要懂得選湯底、挑對肉類、多吃蔬菜、控制飲品及醬料，再搭配固定的進食順序與小技巧，火鍋就能成為外食族減脂期間的好選擇，在享受美味的同時，也能維持身材和健康。