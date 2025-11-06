　
生活

光復鄉房東搬走新電器！有災民被問：領很多對吧，分我

馬太鞍溪堰塞湖洪災過後，不少民眾家裡災情慘重，各界愛心也紛紛湧入，但房東與租客之間的補助金大戰卻正在上演。（圖／黃耀徵攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖洪災過後，不少民眾家裡災情慘重，各界愛心也紛紛湧入，但房東與租客之間的補助金大戰卻正在上演。（圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災過後，小沂乾姑婆親妹妹一家人還未走出喪親之痛，就遭房東強行趕出房屋，還疑似在災後遷入戶口，請領補助金、拔走他們申請來的熱水器，上演一場房東與租客的大戰，但此非單一個案，有不少光復當地的租客，都在災後遭房東強行收回房屋，直接請領所有的補助金。甚至有房東住在富田、且家中未受災，卻在洪災後向租客表示，「領很多補助金對吧，要分我一點」。

A小姐表示，自己在光復的租屋處嚴重受損，腳部也因此受傷，拖直到最近才去開刀治療，未料房東卻跟她表示，「領很多補助金對吧，分我一點」。（圖／民眾提供）

▲A小姐表示，自己在光復的租屋處嚴重受損，腳部也因此受傷，拖直到最近才去開刀治療，未料房東卻跟她表示，「領很多補助金對吧，分我一點」。（圖／民眾提供）

化名花花的租客向本刊指出，自己在光復市區以每月9000元，租下一間透天店面，承租3年經營小吃與娃娃機台，而她也未與房東簽訂合約，雙方約定在每月月底匯款即可。她拿出當時洪災的監視器無奈表示，洪水當時來的又快又急，甚至有機台直接被洪水沖走，而不只是店面損失慘重，她的住家也遭洪水吞噬，汽車直接被沖進家門，讓她蠟燭兩頭燒。

災後面對一團亂的家園與店面，花花表示，房東第一時間表示想來確認房屋情況，但礙於當時路面淤泥尚未清除乾淨，加上擔心房東年事已高，前來查看怕有危險，因此再三保證過幾天一定會去確認房屋狀況，未料等她終於抓到空檔前往店面確認情況時，竟意外驚見房東一家在未告知的情況下，直接入住2樓，讓她當場看傻。

當花花好不容易清理完店面，也同時清算損失時，房東告知她，若有相關補助金請領訊息，請務必告訴他。花花當下也點頭答應，只希望房東可以讓她以店面的門牌，免費領取電冰箱，未料儘管房東第一時間點頭同意，事後卻直接以門牌領走補助電冰箱，更質疑花花為何「不做功課，不自己去找管道申請」。

花花指著牆上的高度表示，當時的水淹到這麼高，店面損失慘重，卻被房東趕出拒租，對方甚至直接以門牌申請免費電冰箱。（圖／方萬民攝）

▲花花指著牆上的高度表示，當時的水淹到這麼高，店面損失慘重,卻被房東趕出拒租，對方甚至直接以門牌申請免費電冰箱。（圖／方萬民攝）

讓花花更傻眼的是，原本因店面損失過於慘重，才傳訊告知房東「可能會退租」，但房東下一秒就以她10月沒繳房租，且曾表示要退租為由，讓她在沒有時間可以搬走原有物品的情況下，拒絕再讓花花進入，花花憤怒直言，「押金都還沒退，這樣就完成退租了？」

花花在光復經營一間小吃店兼娃娃機店，9月23日當時可見滾滾洪水從馬路一路衝進店內。（圖／民眾提供）

▲花花在光復經營一間小吃店兼娃娃機店，9月23日當時可見滾滾洪水從馬路一路衝進店內。（圖／民眾提供）

而類似的事件也不是只有花花遇到，一名A姓女子委託花花痛訴，自己當初承租一間空屋，洪災過後屋內所有的電器設備遭到淹沒、沖走，就連房東原有的鐵門也因此沖壞，自己也在洪災中受傷，腿部遭到玻璃割傷，礙於家園迫切需要清理，直到前陣子才前往就醫開刀。

而房東本身住在富田，但家中並未受災，洪災過後根本沒看過房東的人影，直到A女好不容易將家園收拾出來，房東這才出面表示，要來分領補助金，更笑笑地說，「領了很多補助金對吧，要分我一點」，讓A女忍不住痛訴，自己損失上百萬元，目前領到10萬元的補助金，鄉公所與中央政府又都幾乎只保障房東權益，「現在是要把我們逼上絕路嗎？」

針對補助金領取問題，花蓮縣政府社會處回應表示，若有因無租賃契約無法申請補助金一事，民眾可向村長申請證明，或是以過往繳交房租紀錄、水電費繳納紀錄與鄰居出門證明等方式，證明有居住之事實，若有相關需要，也可以向法扶申請協助。

周刊王

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

