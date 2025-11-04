私生飯尾隨Faker「飯店蹲點偷拍」 T1嚴厲斥責：請給選手休息空間

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》S15世界賽將在成都舉辦，但作為地主隊的LPL賽區已全數倒地，將在9日上演KT、T1的電信大戰。但近日卻傳出私生飯闖入飯店，偷拍Faker運動並將照片流傳，讓T1在官方微博嚴厲斥責「請勿再選手飯店私密空間蹲守、尾隨，並發布嚴重侵犯選手安寧等」，讓不少粉絲氣炸直罵，「拜託不要丟臉好嗎！」

距離《英雄聯盟》世界賽總決賽不到5天，T1創造歷史成為連續四年都闖入總決賽的隊伍，將與KT上演電信大戰，最終冠軍必定從LCK賽區中誕生。但未料，近日就傳出有私生飯入侵到T1下榻的飯店，更拍下選手私底下的照片，讓T1官方嚴厲斥責，並強調「有身分不明的人員在選手酒店蹲守，同時尾隨、偷拍選手發佈到社交平台，已經嚴厲打擾到選手的日常生活。」

對此，有網友就發出疑似是尾隨Faker運動的照片，讓不少粉絲大罵，「私生飯別鬧了好嗎？」、「給選手一個安靜的空間可以嗎？」、「不要丟粉絲的臉！」

T1官方全文如下：

衷心感謝大家一直以來對T1始終如一的支持與喜愛。

在今年世界賽期間粉絲們熱情的應援下，T1創造歷史成為首支連續四年闖入全球總決賽決賽的隊伍，俱樂部和選手感謝線上線下粉絲們的付出，目前，T1全體選手也正全力以赴備戰，力求在決賽的舞台上呈現出最精彩的表現。

在此，根據近期存在的涉嫌侵權情況，T1向各位粉絲及公眾誠摯地提出請求，並對個別人員的惡意侵權行為發出嚴格抵制聲明：近日，存在個別不明身份人員在選手酒店的私密空間蹲守選手，尾隨、偷拍選手隱私並發佈至社交平台的惡意行為，嚴重打擾到了選手的正常生活及訓練安排，涉嫌嚴重侵犯選手的隱私權、安寧權、肖像權等相關人格權益。

在未經同意的情況下以任何形式非法獲取、洩露選手個人信息均屬於嚴重違法行為，請大家切勿輕信、傳播上述信息，用實際行動抵制涉嫌侵權的不當行為。T1在此向個別人士正式發出警告，請立刻停止一切侵犯選手隱私權的違法行為，T1將一如既往地全力保障選手的安全與隱私，對於任何侵犯選手權益的行為，我們已經做好證據並諮詢律師事務所準備人格權維權法律程序，將保留追究法律責任的一切權利。

在全球總決賽賽訓期間，我們懇請大家為選手們營造一個能夠充分休息、集中精力的環境，讓他們以最佳狀態迎接比賽，在選手賽場以外空間減少打擾、減輕選手壓力。希望大家共同維護良好的電子競技觀賽氛圍，給予選手應有的尊重與支持，再次感謝各位粉絲的理解、配合與長期以來的支持。

謝謝大家。

T1電子競技俱樂部