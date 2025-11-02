　
地方 地方焦點

樂天桃猿封王遊行　桃園11/ 3-4全市泳池+健身房免費入場

▲慶樂天桃猿封王，桃園11/ 3-4全市泳池+健身房免費入場

▲2025年中華職棒總冠軍封王遊行於桃園市政府前廣場展開。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025年中華職棒總冠軍封王遊行，2日於桃園市政府前廣場展開。市長張善政表示，本季賽事扣人心弦，所有「10號隊友」們心情隨戰局起伏，尤其總冠軍戰最後一役，終在延長賽逆轉勝出，展現桃園最強、永不放棄精神。市府將與樂天桃猿及球迷們攜手前行，迎向下一座冠軍榮耀。

張善政指出，市府積極推動「桃園巨蛋」設置計畫，規劃於中壢體育園區以BOT方式辦理，預計於明（115）年啟動招商程序，打造桃園重要地標，除專業球場設置，也將結合捷運綠線規劃，同步完善周邊交通與停車等配套設施，打造優質運動場域。

▲慶樂天桃猿封王，桃園11/ 3-4全市泳池+健身房免費入場

張善政在市府前廣場迎接球隊，並接受領隊牧野幸輝呈獻總冠軍獎盃，恭喜樂天桃猿拿下2025中華職棒台灣大賽總冠軍。市府大樓也在球迷大合唱《桃猿男兒》應援曲的歌聲中，升起樂天桃猿隊旗，向球隊致敬。

樂天桃猿棒球隊領隊牧野幸輝感謝市府與各協力單位促成封王遊行，讓球隊與市民共享榮耀，以及「10號隊友」們不離不棄，這座獎盃屬於全體球員與所有支持者。未來球隊將持續全力以赴，盼明年再度高舉總冠軍獎盃，請球迷們繼續為球隊加油。

▲慶樂天桃猿封王，桃園11/ 3-4全市泳池+健身房免費入場

▲2025年中華職棒總冠軍封王遊行於桃園市政府前廣場展開。（圖／市府提供）

樂天桃猿棒球隊總教練古久保健二感謝「10號隊友」們多年來無論順境逆境始終相挺，讓球隊在支持與鼓勵中不斷成長。球隊已著手準備新賽季，並以明年再獲冠軍榮耀為目標。

樂天桃猿棒球隊隊長林立表示，球員每一刻都在為奪冠努力，從未放棄渴望與信念，感謝所有進場為球隊加油的「10號隊友」們，球員們將持續全力以赴，在新賽季繼續以勝利回報球迷支持，持續帶給球迷更多的歡喜與榮耀。

體育局指出，為慶祝樂天桃猿奪冠，全市國民運動中心將於11月3、4日開放游泳池與健身房免費入場；桃園好農也同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、好物折扣、抽3C好禮，與市民共享封王喜悅。此外，市府也將於11月7至9日在樂天桃園棒球場舉辦「2025桃園亞洲職棒交流賽」，邀請球迷朋友一同到場支持。

