生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大女學霸「早餐少1樣」狂甩7公斤！醫曝關鍵：不是靠意志力硬撐

▲體重計,體重。（圖／Pixabay）

▲女子早餐少一樣，直接甩肉7公斤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼分享，減脂的第一步是均衡飲食，而均衡飲食的關鍵則在於「吃足夠的蔬菜」。許多人困擾早餐難攝取蔬菜，蔡醫師建議可選擇簡便、不必烹煮的食材，例如小黃瓜、牛番茄與玉米筍。他常備冷凍玉米筍，每次燙好放冰箱，早上拿幾根即食，既快速又方便。

蔡醫師提到，一位曾在金融業工作的台大學姐因外食與壓力導致體重上升，認為一輩子都無法再瘦。參加他的線上課程後，僅靠調整飲食觀念就減重7公斤，母親也一同瘦身成功，改變關鍵便是「早餐不再吃麵包」，改以豆腐、豆包、優格與地瓜搭配大番茄，營養均衡又有飽足感。

▲▼營養師曝「台式麵包排行榜」。（圖／Unsplash）

▲女子早餐少一樣，直接甩肉7公斤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

學姊還分享，她以巴薩米克醋取代傳統調味料。蔡醫師指出，研究顯示醋中的乙酸能延緩澱粉分解與胃排空，讓餐後血糖上升更平緩，也能提升肌肉利用葡萄糖的效率、減少肝臟糖新生。多篇研究證實，餐前或餐中攝取10至30毫升醋，有助穩定血糖。

他提醒，醋只是輔助工具，無法取代藥物或放縱飲食，但能為健康飲食加分。這次交流讓他也改用巴薩米克醋取代胡椒鹽，成為新習慣。

蔡醫師最後感性表示，維持健康不是靠意志力硬撐、不需劇烈改變，只要從小地方著手，例如早餐加一份蔬菜、調味換成健康選項，就能讓生活漸漸養成新的慣性。「一天一點點，一年就能走很遠。」

 
分享給朋友：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

健康減重蔬菜均衡飲食

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

