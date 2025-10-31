王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

▲王子、粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

男星王子（邱勝翊）近日因被范姜彥豐指控介入其妻粿粿的婚姻，事件持續引發網友高度關注。就在輿論沸騰之際，被稱為直播界「天花板」的天后闆妹30日晚間於threads發文，透露「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，語帶神秘，暗示相關圈內人事還未完全曝光。

這則短短的貼文在5小時內就吸引104萬次瀏覽、1.3萬個讚和近700則留言，討論度爆棚。許多網友留言表示，「要爆就直接爆，不然就是蹭而已」、「吃瓜」、「大家不要忘了『我知道誰懷孕事件喔』」，也有人猜測是否還有其他藝人牽涉其中，甚至懷疑事件背後還有更多隱情。

不少留言對王子身邊的女性友人展開討論，有網友認為近期相關話題太多，直說「最近活網仔真的很忙」。還有人調侃，「原來葛斯齊不是空穴來風啊」。

天后闆妹也親自回覆部分網友留言，面對「闆妹先發不自殺聲明～妳知道的太多了」的玩笑，她回應「我覺得會有第三方自爆」，暗示事件可能還有後續發展。另外，對於朋友留言「吃瓜」留言，她則巧妙地回覆「你明明就知道」。

資深狗仔葛斯齊30日也在社群突爆料，西洋出軌團偷吃的不只有一對，「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」