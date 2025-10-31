　
王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

▲王子粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

▲王子、粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

男星王子（邱勝翊）近日因被范姜彥豐指控介入其妻粿粿的婚姻，事件持續引發網友高度關注。就在輿論沸騰之際，被稱為直播界「天花板」的天后闆妹30日晚間於threads發文，透露「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，語帶神秘，暗示相關圈內人事還未完全曝光。

這則短短的貼文在5小時內就吸引104萬次瀏覽、1.3萬個讚和近700則留言，討論度爆棚。許多網友留言表示，「要爆就直接爆，不然就是蹭而已」、「吃瓜」、「大家不要忘了『我知道誰懷孕事件喔』」，也有人猜測是否還有其他藝人牽涉其中，甚至懷疑事件背後還有更多隱情。

不少留言對王子身邊的女性友人展開討論，有網友認為近期相關話題太多，直說「最近活網仔真的很忙」。還有人調侃，「原來葛斯齊不是空穴來風啊」。

天后闆妹也親自回覆部分網友留言，面對「闆妹先發不自殺聲明～妳知道的太多了」的玩笑，她回應「我覺得會有第三方自爆」，暗示事件可能還有後續發展。另外，對於朋友留言「吃瓜」留言，她則巧妙地回覆「你明明就知道」。

資深狗仔葛斯齊30日也在社群突爆料，西洋出軌團偷吃的不只有一對，「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」

空氣、道路真是甜的　台南考古出土清代「糖碎」修成道路

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

范姜彥豐公開指控妻子粿粿出軌，對象竟是好友王子（邱勝翊），消息一出，許多人開始深入挖掘兩人在社交平台上的互動，發現王子多次和粿粿有「超出邊界感」的曖昧對話，如今傳出粿粿已住進王子家，雖然雙方都尚未回應，但儼然風向不樂觀。這把火持續延燒，但美國行閨蜜簡廷芮至今神隱，讓網友在她留言區置板凳。

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

台南小吃店爆紅！店名「粿仔王子」網友樂歪

台南小吃店爆紅！店名「粿仔王子」網友樂歪

王子粿粿出軌天后直播

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線
粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

