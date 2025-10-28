　
國際

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

▲▼ 。（圖／翻攝自costco.com.tw）

▲ 露得清召回部分批次卸妝濕巾。（圖／翻攝自costco.com.tw）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名護膚品牌露得清（Neutrogena）日前緊急召回逾1.5萬包卸妝濕巾，原因是產品遭到「格氏多元桿菌」（Pluralibacter gergoviae）污染，嚴重恐引發致命敗血症等感染，而這款商品也在台灣流通。

綜合《紐約時報》及《每日郵報》，美國食品藥物管理局（FDA）公告指出，露得清母公司Kenvue發現部分產品中格氏多元桿菌檢測呈陽性後主動召回1312箱「超柔卸妝濕巾」，涉及批號1835U6325A的50片或25片裝的產品，總計逾1.5萬包，主要銷往佛羅里達州、喬治亞州、南卡羅來納州及德州。

根據FDA，格氏多元桿菌對健康民眾威脅不大，但對免疫力低下或慢性病患者極度危險，可能導致眼部感染、泌尿道感染、呼吸道疾病，甚至引發敗血症，即身體免疫系統對感染過度反應，造成全身發炎和器官致命損傷。

產品污染來源尚未確定，目前不清楚是否通報有相關病例。Kenvue發言人說明，「消費者健康與安全是我們的首要考量，儘管產品符合出廠規格，但基於謹慎原則主動召回」，並強調其他露得清產品均未受影響。

事實上，近年多家個人護理品牌都曾因相同細菌污染而回收產品，包括護髮品牌Amika洗髮精及Jergen保濕乳液等。FDA將此次事件列為第二級召回（Class II Recall），代表使用可能造成「暫時性或可逆轉的健康危害」。

值得注意的是，這款產品也在台灣好市多販售，除1835U6325A以外批次皆非召回對象，不過消費者如有疑慮仍可主動丟棄或洽詢經銷商。

10/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

休旅駕駛「遭割喉撞擊慘亡」　詭停17秒畫面曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

