連千毅後宮如複製人　「不能說很像，只能說一模一樣」

2019年本刊曾報導過連千毅後宮大亂鬥，其中林熙娜（左）被以「40歲單親媽」介紹。（資料照片）

▲2019年本刊曾報導過連千毅後宮大亂鬥，其中林熙娜（左）被以「40歲單親媽」介紹。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

當初這位被稱為「林女」的人物，正是林熙娜，從林熙娜的言談中可見，她絕不甘願當個最小的，會撒嬌也會撒潑，如同小辣椒般的脾氣讓連千毅無法忽視。

連千毅的後宮團中包括正妻石女、網美子涵、子瑜以及林熙娜，從這些女性中，也可整理出連千毅偏愛的特徵，就是：錐子臉、大眼睛、白皮膚、巨乳，猶如複製人一般的情婦軍團。

不過2019年連千毅被檢警依恐嚇危害安全、槍砲罪嫌、毀損罪、觸犯組織犯罪防制條例等罪名逮捕，而後宮團也隨著連千毅入獄而解散。如今爆出林熙娜介入富商婚姻及涉嫌洗錢，且她跟董事長一樣過著買豪車、買名牌的奢華炫富生活，案情更加奇情。

在她所屬的直銷公司，更有篇介紹文更誇讚林熙娜是「新時代成功女性代表，熙娜從理想到生活，從健康到美麗，都活出自己的最佳狀態。」

更大力吹捧她「長期追隨董事長，帶領團隊穩定成長，也讓她在經營第8個月達成總裁聘階，第1年獎金突破2,100萬元，最高單月獎金收入373萬元」等，顯示出林熙娜在公司重要的示範地位。

據公司內部人士向本刊稱，林熙娜和董事長的關係大家都知情，反而真正的董娘很低調，鮮少露面，這檯面上下的對比，令人在在都感到差異。


更多鏡週刊報導
轉生情婦幫洗錢／連千毅「小四」轉生成生技董座情婦　遭控上下其手掏空6億
轉生情婦幫洗錢1／連千毅小四升級變小三總監　高調炫富保時捷「買兩台代步先」

