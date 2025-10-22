後宮爭寵嗆「連千毅」訊息曝光！　一句話被安撫

▲林熙娜（左）被介紹為林志明（右）的重要夥伴，兩人於公於私都緊密結合，雙方關係同事都知情。（圖／鏡週刊提供，下同）

其實本刊2019年曾詳細介紹過連千毅的這位後宮成員，也就是林熙娜，由於她保養得宜，看不出來其實已經是40歲的單親媽媽。

「連千毅入獄前，最新的一名相好，排行已是小四的林姓女子，擅長把自己照片修成蛇精風情，實際上則是40歲的單親媽媽。林女的外表保養得宜，身材還是相當火辣，經常秀出爆乳比基尼照片，難怪會讓連千毅凍都凍袂條。此外，這名林女還曾向友人透露，雖然知道連千毅還有好幾個女友，但考量到連千毅有錢又有勢力，仍決定跟他交往。」

即使自願投入，但一段感情中得和三女競爭還是太擁擠了，林熙娜常常大吃飛醋，尤其眼紅子瑜，她曾怒嗆連千毅「你直播公開哄小助理，還找我做什麼！你有老婆，然後她（子瑜）是檯面上公認、那我是什麼？說你是我老公？我是你的寶貝，這段戀情我得到甚麼？只有委屈！」

▲做為連千毅後宮成員之一，林熙娜經常爭風吃醋，也會對連千毅撒潑，個性很嗆辣。

想到自己小四的身分，林女越想越委屈，越想越難過，又賭氣的說：「你哄她，因為她不接你電話。你去好好愛她，照顧她！」讓手忙腳亂的連千毅不耐煩的說：「那是橋段」「你有事嗎」，聽到連千毅的藉口，讓林女情緒大爆炸，又怒吼「你凶什麼」！看到林女的情緒難以收拾，連千毅趕忙拿出甜言蜜語攻勢，「我要跟你談的是感情」，才化解了這場爭寵危機。



