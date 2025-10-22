「連千毅小四」找到新金主！　兩台保時捷炫富

▲林熙娜有著美豔外型，身材火辣，陸續攻陷連千毅和林志明的心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

當年的林熙娜，在前男友連千毅入獄後，力爭上游將臉書帳號刪除再出發，臉書英文名字從Queenie改為Xina，後來搭上已婚的艾康明生技集團董事長林志明，也不再是小四了，而是升級為小三，且光明正大跟董事長出雙入對，在公司也掛上總監的響亮抬頭，改頭換面、搖身一變成為企業女強人。

在林熙娜的臉書中，可見她的滋潤生活，比如一出手就是買下兩輛保時捷，她還輕描淡寫地說「買兩台代步先」，此外，在她的炫富紀錄中，還有全新賓士車代步，心血來潮時就去愛馬仕買幾個包，頂級日本料理、牛排、龍蝦、鮑魚等，就是她的日常便飯，如此招搖，顯然很滿意自己的成就。

▲林熙娜跟董事長一樣愛買名車，除了一次買下兩輛保時捷外，也擁有全新賓士。

▲林志明熱愛炫富，尤其喜歡曬出名車，除了瑪莎拉蒂外，也擁有保時捷、賓士等，但金流受到質疑。

而艾康明生技集團主打所謂的「科技燕窩」食品，本質上就是直銷公司，在公司官網上，林熙娜甚至被放了大大的照片，成為活招牌，其中有著她穢土轉生後的全新履歷，上面是這樣介紹她的：「成功的關鍵，是把自己放在對的位置，這句話完美詮釋了總裁領導（直銷級別）林熙娜的轉變與成就。」

「林熙娜曾是艾康明生技的總監與創始元老，擁有亮眼資歷與穩定高薪，但當董事長林志明創立康樂富、展開新型態的通路時，她毫不猶豫放下舒適圈，全心投入，只因她堅信：『我相信我自己，也知道自己真正想要什麼。』」

▲林熙娜過著滋潤的生活，曬出自己的愛馬仕稱「金錢是一種能量。」



更多鏡週刊報導

轉生情婦幫洗錢2／生技董座遭爆「每天轉250萬給自己」 天價找林志穎、林志玲代言也藏掏空心機

轉生情婦幫洗錢3／5人世界太擁擠「單親媽」林熙娜爭寵 連千毅一句話化解危機