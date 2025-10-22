連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

▲由林志穎（右）代言的「科技燕窩」食品公司董事長林志明（左）爆出掏空6億元，總監林熙娜（中）不只是董事長的情婦，也是副董指控的洗錢共犯。（圖／鏡週刊提供，下同）

由林志穎、林志玲2位巨星代言的燕窩食品公司，董事長林志明爆出掏空公司高達新台幣6億元。這起商業糾紛其實還有一名隱藏版人物，就是董事長情婦林熙娜，該公司副董林岳陞指控林熙娜也是洗錢共犯。林熙娜不僅一出手就買下2輛保時捷，愛馬仕包，米其林料理更是平凡日常。本刊調查，林熙娜曾是入獄網紅連千毅的後宮「小四」，如今穢土轉生，改名後當上董事長的情婦，成功寄生上流。

花費巨資找來林志穎、林志玲擔任代言人的艾康明生技集團，近日爆出內亂，副董事長林岳陞指控董事長林志明，藉由藝人的代言費上下其手，更將公司內帳如同小金庫般，轉到個人戶頭，累積掏空公司資產高達新台幣6億元。不過林志明隨後強力否認並已報案。

沒想到林志明身邊還有一名關鍵人物，就是他的情婦林熙娜，林熙娜不僅被安排成為公司行銷總監，春酒時也上台跟林志穎合照，宛如成功人士一般。

但本刊接獲爆料，林熙娜不僅介入董事長的婚姻，還曾是連千毅後宮團的「小四」，在連千毅因案入獄後，就搭上林志明，改名搖身一變成為檯面上的企業高層，就連生活也過得非常豪奢。如今公司爆出掏空案，林熙娜的手段和金流，也啟人疑竇。

果然副董事長日前出面指控，董事長將錢匯入林熙娜名下的子公司「熙力國際有限公司」，成為涉嫌洗錢的共犯。

