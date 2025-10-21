「Fumi阿姨」從小幻想當小公主　感恩父母用愛包容

▲Fumi阿姨因北捷讓座事件爆紅。（圖／翻攝IG／auntyfumika）

圖文／CTWANT

台北捷運於9月底爆發讓座衝突事件引發社會關注，一名台大外文系畢業生「Fumi阿姨」，因不滿被逼讓博愛座，反踹一名婦人後聲名大噪。事後她高EQ處理爭議，不僅未引來反感，反而讓其IG追蹤人數從百人激增至8萬人。

根據《中時新聞網》報導，Fumi阿姨於10月18日接受專訪時坦言，事發當晚她輾轉難眠，雖然一開始壓力極大，但後來看到多數留言是正面支持，讓她深感溫暖。她表示自己一生大多是幸運的，父母對其性別特質始終包容，從未強加負面情緒，雖然家人或許私下仍會感到難過，但選擇以愛包容並支持她的選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於自身性別認同，Fumi阿姨坦言，從小她性格偏陰柔，常幻想自己是動畫裡的小公主。隨著年紀增長，她逐漸意識到與他人的差異。她表示，希望被當作女生，但若旁人無法接受也不會強求，重點是彼此尊重、互不影響。

▲Fumi阿姨從小就幻想自己是小公主。（圖／翻攝IG／auntyfumika）

談及與父母的關係，她透露唯一一次情緒爆發是在國中會考前一週，母親擔心她未來會被欺負而情緒潰堤，當時她既要安慰母親又要備考，回憶起來直呼「很辛苦」。她也曾在成長過程中對父母有過埋怨，認為他們無法在自己遭遇霸凌時挺身而出，後來則轉化為感恩，認知父母已用自己的方式守護她。

Fumi阿姨畢業於台灣大學，曾就讀雄中音樂班，自認同學普遍友善，進入大學後接受度更高。她表示，大學二年級開始留長髮，偶爾穿裙子出門，起初會擔心異樣眼光，但發現街上的人們多半忙碌，反而無暇他顧。自北捷事件後，即使戴上口罩和墨鏡，仍會被路人認出，甚至收到比讚鼓勵。

儘管獲得網路人氣，她也坦言，大學畢業後求職並不順利，多次面試遭拒，雖然雇主從未以性別為由，但她仍認為這是需要特別注意的因素。她也特別對現任主管表示感謝，給予她一個文書類職位的工作機會。

談及「Fumi」這個名字的由來，她說是大學修日文課時，日籍老師為全班取名，老師主動替她挑選偏女性的「Fumi」，讓她備感尊重與溫柔，從此便沿用至今。

至於未來生活規劃，她表示曾交往過男友，目前單身，也希望未來能擁有自己的孩子，「希望不用借卵就能實現」，或許10年後的科技能讓夢想成真。

延伸閱讀

▸ 馬太鞍溪堰塞湖「紅色警戒」何時調降？總協調官季連成回應了

▸ 溶出塑膠殘渣超標！「麻古茶坊」吸管出包 450公斤銷毀

▸ 原始連結