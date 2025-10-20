鄭麗文喊「中華民族」　郭正亮：這是過半的公約數





▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文當選國民黨主席，中國國家主席習近平也發出賀電，鄭麗文則回覆電文表示，兩岸同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化交流合作、促進台海和平穩定，為民族復興開闢宏偉前程。對此，前立委郭正亮今（20日）表示，鄭麗文有2個地方講得比較白「中華民族」和「民族復興」，這兩個概念，國民黨多數人都會同意，美麗島民調也顯示，在台灣認為自己是「中華民族」的民眾超過65％，「中華民族」的概念是過半的公約數。

在鄭麗文當選國民黨主席後，習近平發出賀電表示，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

鄭麗文則回覆電文表示，海峽兩岸於1992年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。

鄭麗文強調，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

對此，郭正亮於中天節目《大新聞大爆卦》表示，據他瞭解，鄭麗文很謹慎，因為11月1日才上任，賀電歷來就是在當選當天或隔天就來了，所以鄭麗文回覆是跟現有的黨中央一起討論，絕對不是個人意見，是大家集思廣益的。

郭正亮指出，「九二共識、反對台獨」是基本回應，可是鄭麗文有2個地方講得比較白，「中華民族」和「民族復興道路」。

郭正亮指出，自己認識鄭麗文30年了，鄭不喜歡拐彎抹角說話，當然以目前國民黨的處境，鄭麗文當然要兼顧立法院黨團、縣市長和未來總統候選人的想法，所以沒有提到統一的問題，可是具體講到「中華民族」跟「民族復興」，這兩個概念，國民黨多數人都會同意。

郭正亮說，也有人認為鄭麗文說「我是中國人」，很敏感，但自己去查了，2020年3月17日江啓臣當主席時也說過「我是台灣人也是中國人」，所以這個也沒什麼，只是一種表述，是中國人又不是叫你講不是台灣人，不用太擴大解釋。

郭正亮提到，另外，美麗島9月國政民調，在台灣認為自己是「中華民族」的民眾超過65％，「中華民族」的概念是過半的公約數，因為民進黨長期誤導，好像台灣人跟中國人是對立概念，認為台灣人不是「中華民族」。

最後，郭正亮強調，鄭麗文的個性比較直白說話，未來自己相信會有很多講到兩岸的場合，大概會把有助於擴大兩岸和平紅利的一些說法與概念具體化，據他了解，大陸當然願意給鄭麗文一些時間。

▼郭正亮。（圖／記者李毓康攝）