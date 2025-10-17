「吉祥物大聯萌」熱鬧登場！　夜奇鴨現身武聖夜市萌翻全場

▲「吉祥物大聯萌」現身武聖夜市，夜奇鴨、菜奇鴨與粉絲互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南夜市化身最萌舞台！由「夜奇鴨」、「菜奇鴨」、「菜籃仔」、「魚頭君」及「巷仔Niau」組成的「吉祥物大聯萌」17日晚間現身武聖夜市與民眾同樂，現場不僅有熱力十足的吉祥物表演，還舉辦限量周邊抽獎活動，吸引眾多粉絲圍觀、拍照打卡，氣氛嗨到最高點。

市長黃偉哲表示，這是台南市政府首次舉辦的跨局處吉祥物合作活動，由市場處、觀光旅遊局及文化局共同推出的「吉祥物聯萌見面會」，希望透過這場活動展現城市創意與溫度，也讓市民在逛夜市的同時感受台南的多元魅力。

經濟發展局局長張婷媛指出，本次抽獎活動中獎率超高，120份可愛的吉祥物周邊商品已全數送出，中獎名單將公佈於「台南市市場巡禮」臉書粉絲專頁，民眾可憑存根聯於期限內兌換獎品。她也笑說：「希望大家都能把喜歡的萌物帶回家！」

市場處代理處長林士群感謝市民熱情參與，也特別致謝觀光旅遊局、文化局及武聖夜市管委會的協助，讓活動在笑聲與掌聲中圓滿落幕。他表示，「夜奇鴨」和夥伴們未來還會現身更多市場與夜市，粉絲可隨時關注「台南市市場巡禮」臉書專頁，掌握下一站萌點資訊。