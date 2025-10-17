入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆　網一算：月薪150萬

▲台積電股價已破1400元。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電昨日股價再創新高，一度來到1495元。網路上流傳一則貼文，是一名男子2020年入獄前，All in台積電，結果今年出來後，戶頭就多了9000萬元。財經網美胡采蘋就在臉書上表示，如果再晚兩個月出來，身價就會到1.5億元。

網路流傳一則貼文，內容提到有名男子2020年離婚後，就把全部積蓄All in台積電了，而當時買進的價格是235.5元。之後回家路上，他看見前妻帶男人開房，所以一怒之下打了對方，被判了五年，結果今年8月出來後，就發現自己的帳戶就這樣多了9000萬元，頓時哭笑不得。

胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」分享這則貼文，說這個人2020年買了100張台積電後，就去坐牢了，結果台積電今年8月時，價格來到1000多元，所以賣掉後，身價就達到約1億元。由於台積電股價後續持續往上漲，因此胡采蘋就開玩笑，如果法官再多判兩個月，這個男子的身價就會到達1.5億元。

雖然原文真實性有待商榷，但已引起網友討論，「感謝前妻和司法」、「他還有缺老婆嗎」、「雖然很像創作文，但如果是真的，當然要大笑啊，要感謝前妻」、「坐越久賺越多」、「所以這到底是真的還是創作文」、「所以台積電買了之後，放著就對了」、「有時候選擇比努力還重要」、「在監獄裡月薪150萬的男人」。