　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

籃球教練不雅片外流！　3人「上空」愛撫全曝光

三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。（讀者提供）

▲三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2021年曾傳出近20位職棒、職籃球員遭不法漁夫集團偷拍不雅片，並大肆外流至網路上，本刊現又接獲爆料，有三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。

照片中可見三位教練都是裸上身，疑似在臥室和宿舍中，對著鏡頭用手撫弄私密部位，都是這幾年被偷拍所流傳出來，據悉其中二位是被不法人士「釣魚」側錄下來，另一位則是自拍片外流。

三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。（讀者提供）

▲三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。

三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。（讀者提供）

▲三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。

2021年，台灣體壇爆出多起運動員遭偷拍不雅影片外流事件，震撼職業運動圈。根據調查，除了已確認的18名職籃與職棒球員受害外，檢警追查發現，實際受害人數可能接近百人，當中甚至包含田徑與羽球國手，整起案件規模遠超外界預期。

2021年底藝人陳建州創立的P. LEAGUE+ 職籃聯盟，在開幕戰前夕驚傳旗下球員未成年時期的偷拍影片遭外流。（資料照）

▲2021年底藝人陳建州創立的P. LEAGUE+ 職籃聯盟，在開幕戰前夕驚傳旗下球員未成年時期的偷拍影片遭外流。

據了解，檢警鎖定兩個疑似操控偷拍與販售的犯罪集團。第一個集團由一名陳姓男子主導，據稱住在新北市三峽區，手中掌握近百位運動員的不雅影片；另一個集團則透過「微信群組」散布影片，並以交流為名，實際上容許成員私下交易牟利。該群組成員上百人，不僅傳閱影片，部分人還將檔案上傳至情色網站或網路硬碟進行販售。

案件最初於2021年底爆發，由藝人陳建州創立的P. LEAGUE+ 職籃聯盟，在開幕戰前夕驚傳旗下球員未成年時期的偷拍影片遭外流。聯盟立即報案，檢警於同年12月19日逮捕涉嫌架設網站販售影片的男子，初步清查時，受害名單涵蓋18名職籃與職棒選手。不過，檢警持續追查後發現，仍有其他犯罪集團在暗中散布相關影片，範圍擴及更多運動項目與層級。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
昔PLG未成年球員私密片遭外流震撼體壇　警追查驚揭「受害者近百人」
獨家／綠茶決裂經紀人　「友情價」片酬成導火線
五姬穩交小開1／獨家！翁滋蔓出入上流社會　自稱32歲「實際年齡跌破眼鏡」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
她美到被包裝成玉女歌手卻突離台　冷嗆「熊抱男星」
正妹陸直播主包裹爆炸毀容　「雙眼腫剩一條線」
郭碧婷父罹肺癌！　親揭「放療42次」過程
國中生被撞飛5米！　「駕駛逃逸」爸爸淚求監視器
孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡
全台大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸一個輕颱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中恐怖男砍殺鄰居不是第一次！　殺人未遂罪聲押

快訊／昨夜才通報失蹤！台鐵內灣支線「17歲少年倒臥鐵軌亡」

警沒上銬　通緝犯衝出派出所「大喊踩油門」落跑！下場曝光

孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡

PLG私密片外流「近百人受害」　田徑、羽球國手都入鏡

籃球教練不雅片外流！　3人「上空」愛撫全曝光

國中生被撞飛5米！　「駕駛逃逸」爸爸淚求監視器

玩躲避球爆怒！小六童「抱摔同學」害骨折　父母被判連帶賠83萬

報到第2天就出事！樹林警涉助詐團查165帳戶　遭屏東地院裁定收押

快訊／新北2分局被搜索！涉勾結線民「抓大放小」　小隊長15萬交保

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

奪命畫面曝！桃園男過馬路遭大客車撞倒地　疑「2次輾壓」傷重不治

這一泡代價高...苗栗脫序大叔竟對警車尿尿　法官判罰6千元

快訊／台中恐怖男砍殺鄰居不是第一次！　殺人未遂罪聲押

快訊／昨夜才通報失蹤！台鐵內灣支線「17歲少年倒臥鐵軌亡」

警沒上銬　通緝犯衝出派出所「大喊踩油門」落跑！下場曝光

孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡

PLG私密片外流「近百人受害」　田徑、羽球國手都入鏡

籃球教練不雅片外流！　3人「上空」愛撫全曝光

國中生被撞飛5米！　「駕駛逃逸」爸爸淚求監視器

玩躲避球爆怒！小六童「抱摔同學」害骨折　父母被判連帶賠83萬

報到第2天就出事！樹林警涉助詐團查165帳戶　遭屏東地院裁定收押

快訊／新北2分局被搜索！涉勾結線民「抓大放小」　小隊長15萬交保

快訊／台中恐怖男砍殺鄰居不是第一次！　殺人未遂罪聲押

快訊／昨夜才通報失蹤！台鐵內灣支線「17歲少年倒臥鐵軌亡」

新壽輝達北市府陷「三角習題」　各自盤算曝光

台塑沒沖到「AI浪潮」　謝金河曾建議王文淵收購1公司：可惜沒突破

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

郭碧婷父罹小細胞肺癌！　「放療42次」親揭治療過程…抗癌2重點

「亞洲瑞士」成富豪秘密金庫　459億金條塞爆

她美到被包裝成玉女歌手…卻突離開台灣　「還遇男星想熊抱」當場冷嗆

10月17日星座運勢／天蠍座激情不斷　處女座投資賺翻天

斬斷普丁金流！　川普宣布：印度保證「停買俄羅斯石油」

【飛來橫禍】壓車過彎摔飛到對向！　騎士「連滾帶爬」撞轎車坐地

社會熱門新聞

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

樹林警涉助詐團查165帳戶　遭屏東地院裁定收押

新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

即／台中驚悚砍殺！2人胸、頸中刀血噴滿地

小六童玩躲避球遭重摔骨折　法院判同學賠83萬

75歲翁花蓮救災失蹤已10天！家人報警也請鏟子超人幫忙

軍人偷鞋猥褻　女乘客嚇壞

國中生被撞飛5米！　「駕駛逃逸」爸爸淚求畫面

孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡

鐵警火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

獨／男星年銷6億成銷售王　卻慘遭欠200萬不還

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面