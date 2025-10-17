籃球教練不雅片外流！　3人「上空」愛撫全曝光

▲三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2021年曾傳出近20位職棒、職籃球員遭不法漁夫集團偷拍不雅片，並大肆外流至網路上，本刊現又接獲爆料，有三位知名國、高中的籃球教練私密不雅片也遭竊錄並在網站上流傳。

照片中可見三位教練都是裸上身，疑似在臥室和宿舍中，對著鏡頭用手撫弄私密部位，都是這幾年被偷拍所流傳出來，據悉其中二位是被不法人士「釣魚」側錄下來，另一位則是自拍片外流。

2021年，台灣體壇爆出多起運動員遭偷拍不雅影片外流事件，震撼職業運動圈。根據調查，除了已確認的18名職籃與職棒球員受害外，檢警追查發現，實際受害人數可能接近百人，當中甚至包含田徑與羽球國手，整起案件規模遠超外界預期。

▲2021年底藝人陳建州創立的P. LEAGUE+ 職籃聯盟，在開幕戰前夕驚傳旗下球員未成年時期的偷拍影片遭外流。

據了解，檢警鎖定兩個疑似操控偷拍與販售的犯罪集團。第一個集團由一名陳姓男子主導，據稱住在新北市三峽區，手中掌握近百位運動員的不雅影片；另一個集團則透過「微信群組」散布影片，並以交流為名，實際上容許成員私下交易牟利。該群組成員上百人，不僅傳閱影片，部分人還將檔案上傳至情色網站或網路硬碟進行販售。

案件最初於2021年底爆發，由藝人陳建州創立的P. LEAGUE+ 職籃聯盟，在開幕戰前夕驚傳旗下球員未成年時期的偷拍影片遭外流。聯盟立即報案，檢警於同年12月19日逮捕涉嫌架設網站販售影片的男子，初步清查時，受害名單涵蓋18名職籃與職棒選手。不過，檢警持續追查後發現，仍有其他犯罪集團在暗中散布相關影片，範圍擴及更多運動項目與層級。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



