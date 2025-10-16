我們勝利了！　台北中山堂將辦「重現台灣光復受降典禮」活動





▲台北市中山堂。（圖／ETtoday資料照）

台北訊

1945年10月25日是台灣歷史上極具象徵意義的一天，象徵日本殖民統治結束。時隔80年， 10月24日下午，一場「重現台灣光復受降典禮」的活動，將在中山堂光復廳舉行，邀請抗戰老兵、學者專家等共同追憶歷史、致敬英烈。

台灣光復的歷史源於甲午戰爭。1894年清朝與日本爆發戰事，翌年簽訂《馬關條約》，被迫將台灣與澎湖割讓給日本。之後，日本於1937年發動「蘆溝橋事變」，1945年8月15日，日本天皇宣佈無條件投降。隨後，國民政府設立「台灣省行政長官公署」，任命陳儀為首任行政長官，負責接收日本在台政務與軍事事宜。10月25日上午10時，受降典禮於台北公會堂正式舉行。

為紀念這段影響深遠的歷史，「台北市感恩協進會」與「全球華人紀念抗日協會」等單位，攜手於10月24日（星期五）下午2時30分，在台北市中山堂光復廳，舉行「我們勝利了--台灣自日本殖民光復80周年紀念活動」，除邀請大家「重現台灣光復受降典禮」外，更回顧台灣自日據到戰後重建成亞洲四小龍的史實。

活動預計自下午1時45分開放報到，由於現場名額有限，需事先以紙本（考慮長者可能不熟悉網路）或線上報名，或是，也可以在當天至現場候補報名。

「台北市感恩協進會」表示，這次活動內容包括「日據暨抗戰圖片展」、「真人實景重現受降儀式」、「向英雄致敬」、「影片回顧史實」、「主題座談會」，同時安排「女記者作家歡唱團」與「中華民國團結自強協會合唱團」聯合演唱歷史歌曲，現場亦播放珍貴影像，讓觀眾重返1945年的歷史時空。

此外，主辦單位特別邀請抗戰老兵魏祖志及曾東昇出席。魏祖志今年高齡100歲，曾親歷抗戰前線，見證戰火與最後勝利；曾東昇則為李友邦將軍創立之「台灣少年團」成員，現任全球華人紀念抗日協會理事長。兩位見證者的現身，將為活動增添珍貴的歷史記憶與精神傳承。

此外，活動邀請多位學者進行專題座談，其中包括丘秀芷女士主講「台灣光復前後」，講述其家族在日據時期保存中華文化、及光復後教育體制的轉變。何邦立醫師主講「林可勝與抗戰救護及對台貢獻」，探討這位被忽略的醫學先驅如何在抗戰與戰後醫療建設中留下足跡。

另外，還有魯炳炎大使主講「亞洲四小龍的起落」，從光復後的土地改革、美援與經濟發展，剖析台灣如何成為亞洲經濟奇蹟。楊維真教授主講「抗戰與台灣」，回顧台籍青年赴大陸參戰的史實。李君山教授主講「抗戰勝利對台灣的影響」，探討戰後政治與社會的轉型。

主辦單位表示，透過「參加受降典禮、打卡歷史場景、了解台灣戰後重建」，相信這場活動不僅是歷史的重現，更是文化記憶的延續，也期盼民眾攜友帶眷，共同回顧那段台灣光復的榮耀時刻，感念先輩的犧牲奉獻，並以此為契機，凝聚社會對歷史的尊重與和平的珍惜。

報名方式：

1) 紙本通信報名(30名)：10/16前，寫明「報名參加10.24光復廳活動，並留下姓名、連絡電話」限掛寄至「105台北郵政118-00730號信箱」。郵戳為憑。若有陪同者，也請列名。

2) 網路報名(120名)：10/20前，點入https://reurl.cc/2Qd6Z6依序填表報明。

3) 現場候補：10/24當天現場候補。下午2:20依序開放候補入場。

4) 預先報名者，2：15前若未完成報到，請現場登記為「現場候補」。