國際知名品牌唇蜜含小米椒提取物「辣辣的」　陸客服回應：豐唇作用

▲國際品牌豐唇蜜含小米椒成分，引起大陸網友熱議。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分網友近日在小紅書及微博上熱議，使用迪奧、絲芙蘭等國際品牌豐唇蜜後，出現嘴唇發熱、火辣等感覺，翻看成分表才發現產品中含有「小米椒果提取物」。對此，大陸迪奧客服回應稱，確實有添加，主要作用為促進血液循環和起到豐唇作用。

《深港在線》報導，迪奧美妝官方旗艦店客服表示，「產品確實添加了小米椒果提取物，初次使用時部分顧客可能感到輕微辣感，這是正常反應，通常會在短時間內消退。」

對此，消費者反應兩極，有人認為辣感代表效果明顯，也有人直言「太刺激難以忍受」。報導稱，化妝品業界常以刺激性成分達成「物理豐唇」效果，小米椒提取物與薄荷醇、肉桂提取物等皆屬同類。

據了解，絲芙蘭的豐盈唇釉同時添加薄荷氧基丙二醇與小米椒提取物，以不同刺激機制產生膨潤感。不過，化妝品工程師提醒，「刺激與安全需平衡，若濃度控制不當，長期使用可能導致乾燥與脫皮。」

醫師提醒，小米椒中的辣椒素會刺激TRPV1受體，導致局部血液流量增加，產生短暫腫脹與紅潤，但對唇部敏感者或患有唇炎、濕疹者可能造成屏障受損或發炎。根據《已使用化妝品原料目錄（2021年版）》安全評估資訊顯示，該成分在駐留類產品中最高歷史使用量為2.2%，在化妝品中屬皮膚保護劑類原料。

皮膚科醫師則建議，若使用後出現明顯灼熱或紅腫，應立即停用並就醫。目前，豐唇蜜在市場為熱銷品項之一，不少大陸用戶形容，使用後「護、潤、亮一次完成」，也有網友笑稱，這是化妝台上「最火辣的單品」之一。