NBA中國賽只上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

記者蔡紹堅／綜合報導

睽違6年的NBA中國賽上周在澳門登場，籃網隊與太陽隊進行了兩場比賽，籃網22歲的中國前鋒曾凡博也隨隊參賽，並上場了10分鐘。不料，賽事才剛結束，籃網隊就宣布裁掉曾凡博，令不少中國球迷非常不滿，湧入籃網的微博留言大罵。

籃網隊與太陽隊10月10日、12日在澳門打了兩場比賽，曾凡博只在首場比賽替補上場了10分鐘，沒有任何得分進帳，表現平平；第二場比賽，曾凡博全場乾坐板凳區，沒有獲得出場機會。

賽後就有不少中國網友對籃網隊未給予曾凡博更多上場機會表示不滿，不料，籃網隊15日晚間就宣布裁掉曾凡博，更進一步引爆了中國網友的怒火。

籃網隊的官方微博也很快湧入大量中國網友的留言，痛批籃網利用曾凡博賺中國錢，「用來給中國賽造勢宣傳，不給上場時間，中國賽剛結束就裁掉，吃相不要太難看好嗎！」「商店還在賣小曾球衣，割韭菜呢！」「籃網就是在利用中國人，純純商業行為。太傷害球迷了。」「真正的站著把錢掙了，簽了賣票然後又不讓打，第一場教練故意設計戰術不給傳球。」

不過，也有網友認為曾凡博的確實力不足，籃網的決定並不意外，「實力說話，正視差距。」「裁的好，能力不足就別來丟人，裁了省的那些沒腦子的人來無腦噴。」「不裁留著過年嗎？」

曾凡博的官方工作室則是在微博上發文表示，能站上NBA季前賽的賽場，穿上NBA的球衣，對於小曾已是極為寶貴的經歷，「我們為他感到驕傲！」

曾凡博工作室還說，「接下來，小曾將回到美國專注於把自己的身體恢復到100%，並利用這段時間評估自己接下來的計劃。謝謝大家一如既往的關心。」

曾凡博現年22歲，身高211公分，出生於哈爾濱的一個籃球世家，父母都過去都是籃球員，因此他從小就密切接觸籃球運動，並在高中透過北京首鋼的「雛鷹計劃」赴美發展。

2021年時，曾凡博與NBA G聯盟的引爆者隊（Ignite）簽約；2022年，曾凡博投身NBA選秀，被中國大陸球迷寄與厚望，可惜最終落選；隨後，他與印第安納溜馬隊簽下一份Exhibit 10合約，在夏季聯賽打了幾場比賽，但沒有太多亮點。

之後，曾凡博返回中國大陸，效力CBA北京首鋼；上個賽季，他的場均貢獻達到14.7分4.7籃板1.9助攻1.5火鍋，入選本土最佳一陣，並當選最具進步球員獎項。

今年8月，曾凡博傳出被籃網簽下，曾凡博的工作室也隨後證實，「小曾計劃與布魯克林籃網簽約，向NBA再次發起衝擊。道阻且長，跳出舒適圈必定不會容易，但遺憾不能留在青春年華，為夢想全力以赴才不後悔。」