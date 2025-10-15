疏忽奪命！屏東工業區騎士自撞亡　警公布「預防六守則」

▲屏東警分局公布「預防自撞六守則」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市工業路段日前發生一起機車自撞路樹死亡事故，令人痛心。統計顯示，今年1至8月屏東縣發生28件A1類自撞死亡事故，其中屏東警分局轄區就占9件，比例達全縣三成以上。警方分析，多因疲勞駕駛、注意力不集中、超速或酒駕等因素所致，提醒駕駛人務必保持專注、控制車速，避免悲劇重演。

屏東警分局分析，機車自撞事故多肇因於疲勞駕駛、注意力不集中、超速、酒後駕車、或因雨天、夜間視線不良導致失控等因素。為避免類似悲劇再度發生，提醒民眾應落實以下6點自撞事故預防重點：

一、 保持專注駕駛：行車時勿分心滑手機、接聽電話或聊天，集中注意力觀察前方及周邊狀況。

二、 避免疲勞上路：若長時間駕駛或精神不濟，應適時停靠休息，切勿硬撐上路。

三、控制車速：依速限行駛，特別是在彎道、交岔路口，均應減速慢行。

四、防範雨夜危險：雨天或夜間視線不良時，應開啟車頭大燈、放慢速度，保持安全距離。

五、拒絕酒駕：飲酒後切勿駕車，應改搭計程車或請代駕服務。

六、定期檢查車況：留意煞車、輪胎、燈光是否正常，確保車輛安全性能。



屏東警分局呼籲，交通安全從自身做起，切勿因一時疏忽釀成終生遺憾。警方將持續結合宣導與執法，針對超速與酒駕等高風險行為加強取締，提醒民眾「速度慢一點、注意多一分」，平安回家才是最重要的事。