祭品文「樂天逆轉勝就吃屎！」　球迷拿筷子真的做了：說到做到

▲樂天確定進入2025年中華職棒台灣大賽，圖為林智平。（圖／樂天桃猿提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

樂天桃猿在13日傍晚於高雄澄清湖棒球場上演驚天逆轉，以4比3氣走統一7-ELEVEn獅，完成史上首次「讓2追3」的奇蹟晉級，正式進入2025年中華職棒台灣大賽，將與下半季冠軍、全年勝率第一的中信兄弟爭奪總冠軍榮耀，象猿大戰再度登場。對此，有一名樂天球迷發下毒誓，只要樂天晉級台灣大賽他就吃大便，沒想到事後竟真的做了，被網友大讚「真男人」。

該名樂天男球迷13日發出祭品文，以吃大便為代價，希望樂天可以晉級台灣大賽，「我已經做到這樣了，第一次這麼想吃大便。樂天給我活起來！！！」「我愛樂天桃猿！他們值得讓我吃屎」，而該文在threads也獲得23萬次的瀏覽次數。

事後，樂天真的逆轉奪勝，男球迷14日在IG上傳影片說，「說到做到！樂天總冠軍（以後不要再亂說大話了）」、「我還穿樂天球衣帶樂天髮箍！看我有多愛樂天桃猿」。影片中，男球迷在廁所拿著筷子，直接蹲在馬桶旁夾了一點點，在經歷10分鐘的天人交戰後，喊了一聲「樂天總冠軍」才將大便放入嘴巴說，接著開始嘔吐。

網友看完紛紛留言，「樂天要邀請你去開球」、「真男人」、「這輩子可能沒有機會吃大便，請分享一下是什麼味道」、「我是爪但我非常尊敬你！總冠軍是誰的TS見真章」、「我來看了，真男人」、「樂天不找你開球可惜」、「老哥你是真男人」。