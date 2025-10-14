高鐵寧靜車廂上路掀立委關注　交長陳世凱：每一個車廂都應該對親子友善

▲高鐵寧靜車廂上路後也引起立委關注與討論。（圖／翻攝國會直播，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣高鐵今年九月實施寧靜車廂措施後，陸續引起討論。交通部長陳世凱14日表示，外界討論是否設置親子友善車廂屬於高鐵公司的業務範疇，可由公司進行討論，他認為不一定要親子友善車廂，而是每一個車廂都應該對親子友善。

根據台灣高鐵公司最新調查，近9成民眾支持車廂寧靜政策，顯示更加寧靜、舒適的車廂是社會的高度共識。台灣高鐵強調，將持續推廣「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，同時精進親子友善作為，並透過文宣等宣導措施，呼籲旅客一同響應。

有關寧靜車廂措施上路後傳出的狀況與聲音，在立法院也受到委員的關注，陳世凱14日在立法院接受國民黨立委謝衣鳳質詢時表示，根據高鐵公司的內部調查，傳聞中「家長將孩子獨留車廂」的特定案例經查並未發生。

陳世凱指出，寧靜車廂雖然獲得多數民眾支持（主要針對講手機、影音外放等行為），但在兒少的部分，高鐵公司可以做得更細膩，以避免讓所有父母產生擔心或壓力。

對於謝衣鳳表示在寧靜車廂的場域內，不同族群會面臨不同的問題，特別是育有幼兒的家庭，需求與一般乘客有所區隔，交通部是否應向高鐵提議設置「親子友善車廂」？陳世凱回應，設置親子友善車廂屬於高鐵公司的業務範疇，可由公司進行討論。

陳世凱表示，他認為不一定要親子友善車廂，而是每一個車廂都應該對親子友善的，我們的國家要這樣狀況才是正確的。