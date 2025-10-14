　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

85度C關閉大陸多家門市　10多年老店也收攤

▲▼85度C關閉大陸多家門市！　10多年老店也收攤。（圖／翻攝潮新聞）

▲南京一家85度C門市的閉店公告。（圖／翻攝潮新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

連鎖咖啡品牌85度C傳出近期在中國大陸關閉了多家門市，據陸媒報導，門市店員透露，閉店的原因包含租約到期、租金上漲，以及生意不如以往等。

《澎湃新聞》報導，上海、杭州及南京的多家85度C都在近期關閉，包含上海盛夏店、上海共富路店、南京托樂嘉店、南京京新廣場店，以及杭州江城路店等。

南京一名門市員工透露，有不少家店關閉的原因是租金過高，且租約到期，還有附近的競爭商圈影響到客流，生意不如以往等。

該名員工也提到，雖有門市關閉，但同時公司也有在尋找新址，計劃開設新店。

▼10多年的老門市也收攤。（圖／翻攝潮新聞）

▲▼85度C關閉大陸多家門市！　10多年老店也收攤。（圖／翻攝潮新聞）

開業10多年的杭州慶春店9月中關閉，不少老顧客都非常感慨，根據《潮新聞》報導，一名常客表示，他有詢問店員關店的原因，是由於租金上漲的關係。

事實上，85度C的母公司「美食-KY」日前才發出公告，稱董事會決議調整中國大陸市場經營策略，並優化營運規模。

公告中指出，獲利狀況持續低於預期之特定區域，或特定門市，擬結束該地門市經營；並配合事業規模之變化，同步優化生產物流供應鏈、營運後勤等單位之資源配置。

公告中還提到，「經過此次調整，預估公司整體資源運用效率可望提升，並於中長期有助於增進股東權益以及企業價值。」

▲▼85度C關閉大陸多家門市！　10多年老店也收攤。（圖／翻攝潮新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
博愛座互毆！女拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹
下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤
拐17台灣人成豬仔！　21歲幹部抓到了
柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次
快訊／李威反悔了！　不當污點證人
快訊／長榮航空高階主管竟是共諜！
交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

85度C關閉大陸多家門市　10多年老店也收攤

陸藝術家為女兒打造幻想童話王國　人體蜈蚣...三面女童惹議

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

郝龍斌推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端：還是要官方對官方

又漲了！金價首次站上4130美元　陸買家嘆：購買計畫跟不上漲幅

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

85度C關閉大陸多家門市　10多年老店也收攤

陸藝術家為女兒打造幻想童話王國　人體蜈蚣...三面女童惹議

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

郝龍斌推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端：還是要官方對官方

又漲了！金價首次站上4130美元　陸買家嘆：購買計畫跟不上漲幅

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

故宮百年紀念金銀條塊一套賣逾20萬　台銀老董笑喊「已打8折」

平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？隨行翻譯也被點名參戰

當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

他參加「鋼彈卡牌賽」奪下冠軍！　身份曝光竟是「金曲樂團成員」

張文綺鏟肉6公斤！預告金鐘戰袍「上半身沒穿」　珠寶市值破億拼了

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

#萬聖節 夫妻檔化身插頭&插座 通電還會亮XD

大陸熱門新聞

陸商務部回應美加徵100％關稅：打，奉陪到底；談，大門敞開

快訊／再出招！　陸商務部：制裁韓華海洋株式會社5家美國子公司

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸 網驚：是劇毒短尾蝮蛇

川普威脅100％關稅　學者：大陸摸透了他的底牌

陸客泰國旅遊被強迫購物　導遊威脅：讓你回不了中國！

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

宗馥莉辭娃哈哈董座　親叔叔：水軍害了她

金價首上4130美元！買家：計畫跟不上漲幅

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

連續一個多月下雨！　西安人傻眼：遍地長出蘑菇

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

更多熱門

相關新聞

星巴克今起「大杯以上買1送1」

星巴克今起「大杯以上買1送1」

10月第二場連假預備備，星巴克也準備好了，從今（10／8）起一連兩天推出好友分享優惠，無論冰飲熱飲幾乎囊括所有現作品項，讓你在連假前先培養好心情。今也適逢85度C每周三的黑糖珍珠日，2款黑糖珍珠系列祭出「第二杯半價」優惠，想吃甜甜也有小確幸。  

中秋節85度C咖啡「第二杯4折」

中秋節85度C咖啡「第二杯4折」

星巴克今起連2天大杯以上買1送1

星巴克今起連2天大杯以上買1送1

星巴克今推「大杯以上買一送一」　

星巴克今推「大杯以上買一送一」　

星巴克9／26「大杯以上買1送1」

星巴克9／26「大杯以上買1送1」

關鍵字：

85度C

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面