85度C關閉大陸多家門市　10多年老店也收攤

▲南京一家85度C門市的閉店公告。（圖／翻攝潮新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

連鎖咖啡品牌85度C傳出近期在中國大陸關閉了多家門市，據陸媒報導，門市店員透露，閉店的原因包含租約到期、租金上漲，以及生意不如以往等。

《澎湃新聞》報導，上海、杭州及南京的多家85度C都在近期關閉，包含上海盛夏店、上海共富路店、南京托樂嘉店、南京京新廣場店，以及杭州江城路店等。

南京一名門市員工透露，有不少家店關閉的原因是租金過高，且租約到期，還有附近的競爭商圈影響到客流，生意不如以往等。

該名員工也提到，雖有門市關閉，但同時公司也有在尋找新址，計劃開設新店。

▼10多年的老門市也收攤。（圖／翻攝潮新聞）



開業10多年的杭州慶春店9月中關閉，不少老顧客都非常感慨，根據《潮新聞》報導，一名常客表示，他有詢問店員關店的原因，是由於租金上漲的關係。

事實上，85度C的母公司「美食-KY」日前才發出公告，稱董事會決議調整中國大陸市場經營策略，並優化營運規模。

公告中指出，獲利狀況持續低於預期之特定區域，或特定門市，擬結束該地門市經營；並配合事業規模之變化，同步優化生產物流供應鏈、營運後勤等單位之資源配置。

公告中還提到，「經過此次調整，預估公司整體資源運用效率可望提升，並於中長期有助於增進股東權益以及企業價值。」