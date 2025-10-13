台股跌700點只是小意思　財經專家曝「進場撿便宜」安全時機

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普喊出對大陸加課100％關稅，加上中美互徵天價港口稅，導致美股暴跌，台股也受到牽連。對此，財經作家狄驤表示，下跌700點其實還算「小意思」，依照富台指的走勢來推算，跌1500點都不意外，不過美中態度軟化後，台股少跌好幾百點，想要撿便宜進場的人，可以等尾盤的時候再出手。

財經專家狄驤在FB發文，「台股開盤跌700點真的算小意思」，若按照原先富台指的跌幅來看，台股重挫1500點也不算意外。

不過，川普13日凌晨突然態度放軟，在Truth Social表示，中國國家主席習近平只是心情不好，不希望自己的國家陷入蕭條，「我也不希望，美國想幫助中國，而不是傷害它。」

狄驤驚呼，短短一個周末真的可以改變多事情，美中態度軟化之後，市場信心回穩，台股少跌好幾百點，「多數投資人可以喘口氣，有準備的投資人很開心撿便宜。」

底下有網友提問，如果想要撿便宜的話，建議尾盤再出手嗎？狄驤回應，「如果想要安穩一點，避免洗刷波動，接近尾盤會比較安全。」

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到1390元，跌幅3.47％；鴻海（2317）下跌11.5元至210元；聯發科（2454）下跌15元至1330元；廣達（2382）下跌8.5元來到289.5元；長榮（2603）下跌3元至175.5元。