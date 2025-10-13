　
社會 社會焦點 保障人權

藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林警尾隨逮車手，查扣150萬現金與工作證 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

巡邏也能破案！士林分局蘭雅派出所所長朱宥任與警員吳亭毅日前執勤時，在德行東路發現一名男子行跡詭異，經尾隨觀察後上前攔查，當場查獲蔡姓詐騙車手，起出新台幣150萬餘元現金與工作證。警方初步調查，蔡嫌疑受詐騙集團雇用擔任取款車手，後續依詐欺與洗錢防制法罪移送士林地檢署偵辦。

據了解，當時所長朱宥任巡經德行東路，遠遠看見1名中年男子戴著藍芽耳機、肩背後背包、手提公事包，特徵與近期多起詐騙案的「面交車手」高度重疊。男子不斷左顧右盼，神情明顯緊張，警方起疑，悄悄跟在後方觀察，並在適當時機上前盤查。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲車手配戴「外務部」識別證遭拆穿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

男子一開始矢口否認涉案，自稱「在宜蘭養殖漁業」，語氣閃爍。員警要求打開公事包檢查，赫然發現裡頭裝滿多綑現金，總金額高達150萬餘元。進一步搜查背包，更找到一張工作證，上頭清楚標示「部門：外務部」、「職務：外務專員」。

男子見狀才鬆口，坦承受雇當「取款專員」，但堅稱不知金流來源與詐騙有關。警方當場查扣現金150萬餘元、手機1支及工作證1張，並依詐欺罪與洗錢防制法將蔡嫌移送士檢偵辦，持續追查幕後詐騙集團金流與上游成員。

士林分局提醒，詐騙集團常以「高薪」、「輕鬆賺」為誘因吸收車手，但一旦被抓，刑責不輕。警方強調會持續主動出擊，全力打擊詐欺犯罪，守護民眾辛苦錢。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「神秘阿伯指路」2女大生愈走愈毛...竟是真實案例
過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
快訊／獅姐在總統面前昏倒！賴清德蹲地緊急診斷
鄉代前主席娶第4任妻出事！亮槍恐嚇、冥紙撒滿地
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過
最速158王牌！徐若熙被鎖定　美日多支球團爭相關注

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　刑事局聯手王彩樺宣導防詐

阿北變換車道不慎擦撞　「騎上」右側車輛再彈回

小琉球11潛水客傳遭離暗流捲走　海巡出動查證：全員平安

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路愈走愈毛...竟是真實案例

詐貸6.6億！鼎興牙材何宗英判6年4月定讞　國慶日前被拘提發監

惡意棄單下場慘了！地方媽媽「3度網購不取貨」...海鮮全腐壞

醫師娘愛買房產遭詐3113萬　男女騙子逃12年落網被起訴

鄉代前主席娶第4任妻出事！她淚訴遭母子聯手欺凌...互控家暴

人權鬥士莊盛晃辭世！從蘇建和案到眷村文化　63歲走完熱血人生

「草莓味」竟是毒！屏東反毒講座揭新興藥品陷阱　學生驚呼連連

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

搭機偷抽電子煙害警報大響　白目男被起訴

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

台南車禍7人送醫　9歲童小腿開放性骨折

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

高雄男55刀爆頭砍死麻吉二審結果曝

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

