藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

▲北市士林警尾隨逮車手，查扣150萬現金與工作證 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

巡邏也能破案！士林分局蘭雅派出所所長朱宥任與警員吳亭毅日前執勤時，在德行東路發現一名男子行跡詭異，經尾隨觀察後上前攔查，當場查獲蔡姓詐騙車手，起出新台幣150萬餘元現金與工作證。警方初步調查，蔡嫌疑受詐騙集團雇用擔任取款車手，後續依詐欺與洗錢防制法罪移送士林地檢署偵辦。

據了解，當時所長朱宥任巡經德行東路，遠遠看見1名中年男子戴著藍芽耳機、肩背後背包、手提公事包，特徵與近期多起詐騙案的「面交車手」高度重疊。男子不斷左顧右盼，神情明顯緊張，警方起疑，悄悄跟在後方觀察，並在適當時機上前盤查。

▲車手配戴「外務部」識別證遭拆穿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

男子一開始矢口否認涉案，自稱「在宜蘭養殖漁業」，語氣閃爍。員警要求打開公事包檢查，赫然發現裡頭裝滿多綑現金，總金額高達150萬餘元。進一步搜查背包，更找到一張工作證，上頭清楚標示「部門：外務部」、「職務：外務專員」。

男子見狀才鬆口，坦承受雇當「取款專員」，但堅稱不知金流來源與詐騙有關。警方當場查扣現金150萬餘元、手機1支及工作證1張，並依詐欺罪與洗錢防制法將蔡嫌移送士檢偵辦，持續追查幕後詐騙集團金流與上游成員。

士林分局提醒，詐騙集團常以「高薪」、「輕鬆賺」為誘因吸收車手，但一旦被抓，刑責不輕。警方強調會持續主動出擊，全力打擊詐欺犯罪，守護民眾辛苦錢。