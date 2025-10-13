全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

▲社群X因審查寬鬆，導致平台充斥各類禁忌內容，近來更被野裸族攻占。（東方IC）



本刊日前接獲爆料指出，近來社群平台Ｘ上出現大批「野裸」影片，內容清一色都是年輕男子在公共場合挑戰全裸、自慰的過程，但離譜的是，這些男子挑戰的場所，不僅涵蓋全台知名景點，就連大眾運輸系統上也都有他們的蹤跡，甚至連公園兒童遊戲區也淪陷，一般民眾還會入鏡成為影片背景，每則影片上架後瞬間點閱破萬，還有人大方分享野裸成功經驗並指導教戰，讓投訴人感到相當氣憤，只不過這股歪風也引起警方關注，現正積極蒐證查察中。

X的長期用戶A小姐向本刊表示，近2個月來，X瘋傳男子在公共場所全裸、自慰的影片，並標註為「野裸族」，因野裸音似英文的「Yellow」，所以網友也都戲稱這群野裸族為「網黃」。

▲警方表示，野裸族在公共場所裸露、猥褻並散布不雅影像的行為已違法，將加強查緝。（台北市警局提供）

A小姐向本刊出示X上一則最新的野裸影片，只見一名赤裸僅穿白襪的年輕男子跪地自慰，po文還標註捷運站出口、白襪等關鍵字，約1分鐘的影片結束前，還可清楚看到地上遺留幾滴精液漬，囂張行徑令人咋舌。

A小姐認出影片拍攝地點就在捷運南京復興站內，截圖向北捷公司檢舉，但北捷卻稱拍攝地點非捷運車站管轄地點推託，讓A小姐十分氣憤；另名知情人士B先生也告訴本刊，一名網黃日前上傳在新竹火車站地下道野裸的影片，最後還以全裸姿態靠近一旁躺著休息的街友，PO文寫下：「旁邊的街友們在休息，我也在爽，希望沒有吵到他們。」行徑相當下流。

▲另名網黃小楊在新竹火車站地下道拍攝野裸影片，一旁躺著多名正在休息的遊民。（翻攝自Ｘ）

本刊調查，野裸族拍攝地點遍佈全台公共場所，包括公車、捷運、台鐵、高鐵等大眾運輸系統，都有野裸族的蹤跡，就連陽明山、八卦山、美術館等知名景點也全數淪陷，甚至一般公園內的兒童遊戲區及超市、超商，都成了這些野裸族的表演舞台。

B先生說，野裸族為點閱率或流量，最近越來越明目張膽，他曾看過網黃在河濱公園籃球場拍攝野裸影片，背景還有人正在場上奔馳投籃，後來歪風吹進大學校園，有人甚至在圖書館裡拍攝，完全不怕被後方在K書的同學發現。誇張的是，有學生在Dcard上徵求全台野裸好地點，並相約「一起裸」，也有同好分享成功經驗，除了提醒避開監視器外，還不忘提醒「要有被看到的決心」。

▲野裸族蹤跡遍及大眾運輸系統，有網友趁夜到高鐵烏日站前全裸自慰。（翻攝自Ｘ）

精神科醫師楊聰財分析，在公共場所裸露並將其拍攝內容上傳網路，行為者可能從中獲得極大興奮和刺激，透過社群獲得點閱率和關注則滿足他們被認可的強烈需求。

警方則表示，野裸族在公共場所公然裸露、猥褻，且意圖供人觀覽的行為已違反《刑法》公然猥褻罪，最高可處1年以下有期徒刑；若將不雅畫面散佈於網路，則違反散布猥褻物品罪，可處2年以下有期徒刑。警方呼籲，公共場所都設有監視器，民眾勿心存僥倖，為博取關注或一時衝動而做出違反社會善良風俗的行為觸犯法網。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



