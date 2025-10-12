帶倉鼠回家「布丁變灰丁」！　判若兩鼠奴才苦笑：可以退貨嗎？

▲Ru小姐帶了布丁鼠回家，結果沒多久就變成灰丁。（圖／Threads@rai_nbow616提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

養到驚喜包？飼主Ru小姐不久前在寵物店買了一隻俗稱「布丁鼠」的小倉鼠回家，結果才一個多禮拜原本黃色的毛全變成灰色，原味布丁直接變成芝麻口味，讓她又好氣又好笑，開玩笑表示自己想去找寵物店退貨。

▲剛到家時還是原味布丁。（圖／Threads@rai_nbow616提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

剛到家時的牠窩在主人掌心，就像一顆金黃又毛茸茸的麻糬，看起來非常討喜可愛，沒想到一個禮拜後就變得全身灰撲撲，頭頂還有一搓挑染變得特別黑，完全「判若兩鼠」。不過Ru小姐也聲明「我很愛這隻的！」，當然不會帶鼠寶去退貨，現在當事鼠在家也是每天過著吃飽睡睡飽吃的快樂生活。

▲一個多禮拜後就自動升級成芝麻口味。（圖／Threads@rai_nbow616提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不少同為布丁鼠受災戶的網友也分享了自家鼠寶的變化，「我的變胖丁」，「我的鼠也是某天顏色大變，還留一撮黃毛在頭頂」，「好好奇為什麼會變黑？」。部份網友也解釋，倉鼠本身就會因為年齡與季節等原因換毛，所以是正常現象，「而換過一次毛色後，沒再換是因為你提供的環境讓牠覺得很安心」。