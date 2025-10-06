陸軍特戰隊衝災區深處　徒步找罹難者「想帶祢回家」！逼哭12萬人

▲他們不放棄任何可能。（圖，下同／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉近日因馬太鞍溪溢流爆發嚴重洪災，「鏟子超人」志工和國軍部隊陸續進入災區，積極協助當地清理、救災工作。一名陸軍特戰弟兄表示，深入災區最深處，執行罹難者搜尋任務，日以繼夜在泥流厚重、地形險峻的地帶駐守，不論白天或黑夜，希望將罹難者帶回家，「我們不要掌聲，只想找到祢」。

「我們始終沒有放棄！我們一直都在！」一名特戰弟兄在Threads發文，在結束任務前，分享救災的心情，今（6）天是救災的第14天，他的任務即將結束，換下一個梯隊人接手，「全體特戰隊員向此次0923災害罹難者深深一鞠躬，即將交棒下一梯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們挺進災區的最深處，使用無人機勘查地形，徒步地搜索，只為了將罹難者引領回家，幫每個家庭圓一個希望，「我們是黑暗中的一盞燈照亮祢回家的路，每個堆積處、淹沒的房屋、河床上裸露的衣物，我們均不放過。」

他坦言，不放棄任何可能跡象，日復一日的用徒步的方式不斷搜索，即便路難行也不願放棄，「只願將祢帶回家，好讓家中兒女放下心中那顆大石，我們不要掌聲，只想找到祢，只要能安撫受難者家屬的心，我們就心滿意足了。」

貼文曝光，12萬名網友感動直呼「辛苦特戰弟兄，你們是勇士，永遠扛著最艱難的任務，respect」、「在一大遍硬掉的泥中，海底撈針找罹難和失聯者，大太陽底下更是辛苦極了，不管有沒有找到，都是值得最大的掌聲鼓勵，再度謝謝你們」、「也請作戰隊員們，照顧好自己的心理健康！不要自責，好好休息」、「這份任務很偉大也很艱鉅，謝謝你們的不放棄，謝謝你們一直都在，辛苦了」。

．本文經原PO授權轉載。