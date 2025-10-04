台南攜手童軍總會辦木章訓練　培育基層幼童軍領導人才

▲「第259期幼童軍服務員木章訓練」4日在安平億載國小漁光分校童軍營地登場，吸引全國童軍服務員參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局攜手中華民國童軍總會國家研習營，4日起於安平區億載國小漁光分校童軍營地舉辦「第259期幼童軍服務員木章訓練」，此次活動為期五天三夜，來自全國各地的童軍服務員齊聚一堂，進行理論與實務的密集課程，主題涵蓋童軍理論、領導技巧、團務經營與兒童保護等領域。

市長黃偉哲表示，童軍教育對青少年人格養成至關重要，市府將持續支持童軍活動，鼓勵更多教育工作者與社區青年投入服務，透過木章訓練制度，為城市培育有責任感與服務精神的新世代公民。教育局長鄭新輝也指出，童軍精神能融入學校課程，從團隊合作到戶外實作，皆能與素養教育結合，達到「課程與活動相輔相成」的目標。

教育局副局長楊智雄代表市府出席開訓儀式，強調木章訓練以營隊生活方式進行深度體驗，學員結訓後將獲木章證書，成為未來帶領幼童軍團的重要基礎。同時，中華民國童軍總會理事長高國倫、祕書長楊永欽亦到場與台南市童軍會交流，市府感謝各方協力，期盼學員將所學應用於教育與服務中，持續推動童軍教育在台南乃至全國的發展。