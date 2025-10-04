　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

迎中秋「瘦」出健康！保六總隊減脂甩肉1.2公噸　成果亮眼迎佳節

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊長周煥興特別遠赴新竹親自手採柚子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

為打造健康職場，協助同仁兼顧工作與家庭，本總隊推出中秋系列活動，自7月16日起推動「減脂管理活動」，喚起同仁健康意識。活動反應熱絡，共吸引360位同仁參與，2日舉行成果驗收，統計顯示總計減重達1.2公噸、體脂率合計下降349個百分點，成效斐然。

活動以「胖胖進」任意門開場，同仁透過飲食調整與規律運動，最終以「瘦瘦出」任意門登場，以健康體態與自信笑容展現成果，並與減脂前做對照。評比除體脂率競賽外，也邀請參賽者找出曾穿過的最大尺寸褲子，對比減脂後的腰圍變化。活動尾聲，在周總隊長帶領下，全體同仁象徵性地「放開特大號褲子」，寓意健康新生活從此啟航、不再回頭。

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

頒獎現場氣氛熱烈，許多同仁開心分享心得。有同仁笑說：「這是我從警以來最瘦的時候，精神變好、工作效率也更高！」也有人表示：「和太太一起減脂，不僅瘦了，感情也更甜蜜！」更有同仁興奮分享：「之前健檢紅字不少，這次再檢查數值變漂亮，真的感謝總隊！」還有得獎者打趣道：「好不容易拿到獎金，中秋要請家人好好慶祝一番。」

此次活動不僅展現總隊對員工健康的重視，也增進了家庭間的情感交流。隨著秋節將至，總隊秉持「健康不掃興、適量更歡心」的原則，精心規劃中秋晚會，尋訪在地柴燒甕仔雞、有機蔬菜與鐵板烤肉等佳餚。

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

周總隊長更親自帶領幹部採柚子、客製化月餅，與同仁提前歡慶中秋。晚會現場熱鬧非凡，包含自彈自唱、薩克斯風與鋼琴演奏、書法揮毫「花好月圓」，還有那卡西歡唱，同仁們不分年齡與單位，如家人般歡聚一堂，營造溫暖友善的職場氛圍。

總隊長周煥興表示，晚會特製的16顆柚形月餅象徵滿滿祝福：「酸、甜、苦、辣、鹹」五味代表警職生涯的歷練，「木、火、土、金、水」五行象徵任務圓滿；「平安、健康、幸福、快樂」則是每位同仁最真摯的願望。「大安」寓意為大家打造「安全、安心、安康」的職場環境，「順成」則期許各項勤務與業務皆能「順利、成功」。他也祝福全體同仁中秋佳節健康愉快、闔家平安。

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲周總隊長親自於期前客製化手作月餅。

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲周總隊長親自於期前密尋柴燒甕仔雞。

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲周總隊長慰勉同仁，親自服務上菜，感謝勤務之辛勞。

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總隊長林詮峰慰勉同仁，親自服務上菜，感謝勤務之辛勞。

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊減脂甩肉1.2公噸 成果亮眼迎佳節。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴參
快訊／「哈隆」颱風將生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
剛救災完！邵庭凌晨3點見「蘇花公路一幕」震驚感動
大咖女星爆陸娛逼演員「陪睡陪喝2選1」：男女都別跑
2026議員點將／北市10席缺額一級戰區　藍營參選爆松信新人
20多歲正妹遭乾爹殘殺！前1天「突向她下跪」畫面曝光
同事衝災區當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東港警中秋前夕聯手青商會、里長...紅包月餅送暖　慰問弱勢家庭

台南攜手童軍總會辦木章訓練　培育基層幼童軍領導人才

基隆地檢署中秋傳愛進監所　關懷更生人防詐宣導同行送暖

更保基隆分會中秋慰問學員　手作綠豆椪傳遞團圓幸福

中秋熱血送暖！南消舉辦捐血暨防火宣導　黃偉哲籲關注消防安全

迎中秋「瘦」出健康！保六總隊減脂甩肉1.2公噸　成果亮眼迎佳節

屏東警廟口宣講！全民來當「防詐超人」　檢舉獎金最高千萬

中秋連假首日南下車流湧現...枋寮啟動調撥車道　警籲耐心駕駛

佛光山潮州講堂舉辦三代喜同堂　洗腳送茶傳承孝道精神

災區外科手術破千人！慈院駐診2度延長　陪災民過中秋慶雙十

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

東港警中秋前夕聯手青商會、里長...紅包月餅送暖　慰問弱勢家庭

台南攜手童軍總會辦木章訓練　培育基層幼童軍領導人才

基隆地檢署中秋傳愛進監所　關懷更生人防詐宣導同行送暖

更保基隆分會中秋慰問學員　手作綠豆椪傳遞團圓幸福

中秋熱血送暖！南消舉辦捐血暨防火宣導　黃偉哲籲關注消防安全

迎中秋「瘦」出健康！保六總隊減脂甩肉1.2公噸　成果亮眼迎佳節

屏東警廟口宣講！全民來當「防詐超人」　檢舉獎金最高千萬

中秋連假首日南下車流湧現...枋寮啟動調撥車道　警籲耐心駕駛

佛光山潮州講堂舉辦三代喜同堂　洗腳送茶傳承孝道精神

災區外科手術破千人！慈院駐診2度延長　陪災民過中秋慶雙十

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

中秋烤肉、收拾「永遠那群人」爆共鳴！一票人怒噴：沒有下次了

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒　她傻了：關我什麼事啊

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

肉烤焦「剝掉就能吃？」營養師給建議　搭配5蔬果助排出有害物質

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！散熱有感、法國街景實拍一次看

雙十晚會重磅卡司　胡瓜.白冰冰.陽帆.葉璦菱同台拚場

桃猿連3年闖季後賽！教頭：不要跟去年一樣　洋將第3人待抉擇

貼布超人「揭光復市區實際現況」！邊挖土邊發送：看見我請儘管拿

【絲滑開溜？】國道撞車尾秒肇逃落跑！ 前車看傻：連車牌都不要了

地方熱門新聞

蹲點8年、準備8年陳亭妃為最後一哩路

台糖光復糖廠救災為先！供水供地再開放安置空間

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

桃園「東溪綠園」邀您共賞地方文學

陳亭妃爭取15億電纜地下化卓榮泰允諾納入年度重點預算

勞動部助企業培訓人才 計畫說明會報名開跑

中壢仁海宮200年醮壇動土　何志偉溫馨「送暖」祝好孕到

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

台南A1死亡127人！蔡宗豪轟治安惡化要求公佈事故與犯罪熱點

朴子警東石海之夏煙火秀　實施彈性交管措施

敏盛醫院中秋關懷弱勢戶　分享月餅禮盒

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線

中秋首日南下車流湧現　警調撥車道

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面