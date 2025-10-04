迎中秋「瘦」出健康！保六總隊減脂甩肉1.2公噸　成果亮眼迎佳節

▲保六總隊長周煥興特別遠赴新竹親自手採柚子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

為打造健康職場，協助同仁兼顧工作與家庭，本總隊推出中秋系列活動，自7月16日起推動「減脂管理活動」，喚起同仁健康意識。活動反應熱絡，共吸引360位同仁參與，2日舉行成果驗收，統計顯示總計減重達1.2公噸、體脂率合計下降349個百分點，成效斐然。

活動以「胖胖進」任意門開場，同仁透過飲食調整與規律運動，最終以「瘦瘦出」任意門登場，以健康體態與自信笑容展現成果，並與減脂前做對照。評比除體脂率競賽外，也邀請參賽者找出曾穿過的最大尺寸褲子，對比減脂後的腰圍變化。活動尾聲，在周總隊長帶領下，全體同仁象徵性地「放開特大號褲子」，寓意健康新生活從此啟航、不再回頭。

頒獎現場氣氛熱烈，許多同仁開心分享心得。有同仁笑說：「這是我從警以來最瘦的時候，精神變好、工作效率也更高！」也有人表示：「和太太一起減脂，不僅瘦了，感情也更甜蜜！」更有同仁興奮分享：「之前健檢紅字不少，這次再檢查數值變漂亮，真的感謝總隊！」還有得獎者打趣道：「好不容易拿到獎金，中秋要請家人好好慶祝一番。」

此次活動不僅展現總隊對員工健康的重視，也增進了家庭間的情感交流。隨著秋節將至，總隊秉持「健康不掃興、適量更歡心」的原則，精心規劃中秋晚會，尋訪在地柴燒甕仔雞、有機蔬菜與鐵板烤肉等佳餚。

周總隊長更親自帶領幹部採柚子、客製化月餅，與同仁提前歡慶中秋。晚會現場熱鬧非凡，包含自彈自唱、薩克斯風與鋼琴演奏、書法揮毫「花好月圓」，還有那卡西歡唱，同仁們不分年齡與單位，如家人般歡聚一堂，營造溫暖友善的職場氛圍。

總隊長周煥興表示，晚會特製的16顆柚形月餅象徵滿滿祝福：「酸、甜、苦、辣、鹹」五味代表警職生涯的歷練，「木、火、土、金、水」五行象徵任務圓滿；「平安、健康、幸福、快樂」則是每位同仁最真摯的願望。「大安」寓意為大家打造「安全、安心、安康」的職場環境，「順成」則期許各項勤務與業務皆能「順利、成功」。他也祝福全體同仁中秋佳節健康愉快、闔家平安。

▲周總隊長親自於期前客製化手作月餅。

▲周總隊長親自於期前密尋柴燒甕仔雞。

▲周總隊長慰勉同仁，親自服務上菜，感謝勤務之辛勞。

▲副總隊長林詮峰慰勉同仁，親自服務上菜，感謝勤務之辛勞。