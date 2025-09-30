　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委齊挺海洋運動發展　籲統籌治理、完善制度保障

▲▼民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、黃捷、陳瑩召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

▲民進黨立委莊瑞雄召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

自由潛水近年在國內蓬勃發展，不僅成為年輕世代追逐的冒險運動，更帶動地方觀光與國際交流，但隨之而來的保險空白、人船衝突與權責不清，也讓產業發展寸步難行。為正視並回應這些挑戰，民進黨立委莊瑞雄、黃捷、張雅琳及陳瑩今（30日）召開「自由潛水發展與展望座談會」，廣邀學者、業者、部會與立法委員共同討論。與會人士一致認為，若要讓自由潛水與冒險性運動邁向安全、有序、永續的發展，必須盡速釐清權責、補足法規，並建立風險分流與人船安全規範，才能兼顧運動推廣與公共安全。

莊瑞雄表示，自由潛水等海洋運動長期面臨制度空白，最明顯的就是保險問題。依《水域遊憩活動管理辦法》規定，業者必須投保責任保險，但自由潛水競賽屬於「競賽」而非「遊憩」，許多保險公司認為風險過高不願承保，導致主辦單位辦比賽困難重重。他直言，明明是在海洋委員會所管轄的海域、進行運動部主管的體育競賽，卻必須適用觀光署的遊憩法規，這樣的制度不僅讓保險落空，也讓主管機關互相推託，業者最後成為「制度孤兒」。

▲▼民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、黃捷、陳瑩召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

莊瑞雄強調，保險議題不能「把球做小」，而是要把量體擴大，主管機關應研議讓所有水域活動的責任保險共同納入的可行性，並不限於觀光遊憩，而是包含所有運動業者、冒險性運動與比賽。他指出，冒險性運動的比賽或活動，同樣需要社會大眾與產業共同承擔風險，否則僅針對單一項目設計「冒險性運動競賽責任險」，根本難以找到願意承保的公司，唯有將責任保險制度化、社會化，並擴大保險水庫，才能確保產業生存，也保障參與者的權益。

▲▼民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、黃捷、陳瑩召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

他並舉例，小琉球常見潛水員與漁船距離極近，衝突風險隨時發生，因此應由運動部負責運動發展、教練制度與賽事規範，海洋委員會則要扮演「桶箍」角色，統籌觀光署、漁業署、航港局與地方政府，推動人船避碰規則、熱門潛點分區與專業導潛制度。他指出，適逢運動部升格，正是整理門面的契機，必須把自由潛水和海洋運動納入正規治理，明定權責、補足法規，才能讓台灣的海洋運動更安全、有序、永續地發展。

張雅琳則提出「自甘風險」重要性，日本、帛琉等國已在充分告知前提下，允許參與者承擔額外風險，台灣應研議是否能將此原則延伸至教練與學員間，讓青少年在清楚告知下參與運動，不僅能培養抗壓力，也能合理管控並保障風險。

▲▼民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、黃捷、陳瑩召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

黃捷認為，理論上海洋事務包括海洋產業及海域安全都應該由海洋委員會統籌管轄，但實際上目前的海洋事務卻採分散治理，沒有一個統籌、協調、制定政策方向的主政機關，已導致責任邊界不清，遇到產業待解難題時卻無人負責。她以自由潛水領域為例，涉及的部會繁多，包含交通部、觀光署、金管會、運動部、漁業署及教育部等，不僅繁雜更難以整合專業意見，形成一致性的規範與做法。因此，除了應盡速擬定人船避碰規則，長遠來看，更須解決海洋事務「多頭馬車」的問題。

▲▼民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、黃捷、陳瑩召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

陳瑩表示，台灣在人船安全距離與保險理賠責任等面向仍相對落後，而運動部升格正是契機，立法工作必須與時俱進，針對新型態運動與風險管理提出前瞻規劃，今日會中所有意見與需求都將納入考量，全力推動相關法案落實。

▲▼民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、黃捷、陳瑩召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，觀光署已多次與海委會及相關單位召開會議，就場域管理與保險責任分工達成共識，並將自由潛水納入《水域遊憩活動管理辦法》管理，與香蕉船、風浪板等項目一併適用保險責任規範，以確保安全與風險轉嫁。

交通部航港局副局長劉志鴻則指出，國際潛水安全規範多以潛水旗或燈號作為船隻避讓依據，為提升駕駛安全，正研議將相關規定納入遊艇及動力小船駕照考試，並已彙整全國潛點資訊提供漁業署加強漁船宣導與管理。

農業部漁業署亦說明，近期小琉球、龍洞、後壁湖等地確有潛水與漁業爭端，已宣導漁民落實避碰並保持距離，雖有漁會建議劃設航道，但先前彰化案例顯示限制捕魚難以實行，未來仍可強化《水域遊憩活動管理辦法》及各風景區既有的潛水活動區域規範。

▲▼民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、黃捷、陳瑩召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委莊瑞雄、張雅琳、黃捷、陳瑩召開「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國一4車連環撞！火燒車「濃煙竄天」傷亡不明
快訊／威剛有重大訊息待公布　明日起暫停交易
北捷阿嬤揮袋逼讓座！男一腳踹飛　醫：暴力就是不對
超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤
快訊／輝達能落腳北士科？新光人壽最新回應
上市60年老藥退出台灣市場！健保署證實了
孫德榮「召于朦朧魂魄」　法會時間、地點曝光
遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

增待遇、減負擔、顧生育！　鍾佳濱提3政策籲政院先利民再福國

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

綠委齊挺海洋運動發展　籲統籌治理、完善制度保障

《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！沒想到會到這一步

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

黃國昌被爆養狗仔跟監　陳時中轟「不應該」：揭弊為名行抹黑之實

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

媒體稱「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」　陳智菡還原時序打臉

美商務部長拋台美晶片五五分　綠委：鞏固台灣更符合雙方經濟效益

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

增待遇、減負擔、顧生育！　鍾佳濱提3政策籲政院先利民再福國

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

綠委齊挺海洋運動發展　籲統籌治理、完善制度保障

《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！沒想到會到這一步

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

黃國昌被爆養狗仔跟監　陳時中轟「不應該」：揭弊為名行抹黑之實

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

媒體稱「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」　陳智菡還原時序打臉

美商務部長拋台美晶片五五分　綠委：鞏固台灣更符合雙方經濟效益

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

《終極一班》遭侵權！　小紅書瘋傳「一張票340」汪東城立場曝光

威剛重大訊息待公布　明日暫停交易

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

二軍個人獎頒獎　盜壘王張皓崴求穩定、打擊王周委宏盼加強守備

「5海外天王天后」登大巨蛋開唱！　影壇巨星返台包票力挺

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

motorola再添新產品線　平板pad 60系列延續低調美學登場

台人體內塑化劑「比歐美高7倍」！醫點名10大陷阱：傷腎還加速肥胖

桃園高鐵站國泰人壽新建案開工　張善政：舊城再生帶動整體發展

【有聖光！】花蓮光復救災回程　列車長幽默廣播感謝超人們

政治熱門新聞

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！沒想到會到這一步

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

公館圓環拆除後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

公館圓環塞爆　蔣萬安：用路人要熟悉路型

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

更多熱門

相關新聞

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局：明年起開船證照加考「避讓」

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局：明年起開船證照加考「避讓」

自由潛水活動興起，船隻與潛水客擦撞事故時有所聞，台灣自由潛水發展協會呼籲明定「人船避碰規則」。交通部航港局今表示，將修正遊艇及動力小船考照規定，新增避讓潛水員相關考題，同時加入動力小船實作測驗項目，明年下半年上路。

楊柳颱風重創台東農業　農業部今公告「專案補助防風支柱」補助

楊柳颱風重創台東農業　農業部今公告「專案補助防風支柱」補助

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

楊柳颱風重創台東體中棒球場　綠委現勘籲盡速復原讓球員安心受訓

楊柳颱風重創台東體中棒球場　綠委現勘籲盡速復原讓球員安心受訓

關鍵字：

海洋運動莊瑞雄自由潛水

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家傻眼了

更多

最夯影音

更多
光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面