　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

記者賈沐蓉／蔡訪報導

傑克羅素「Haru」今年1歲5個月，雖然身體小小但精力旺盛，還兼具聰明與愛吃的特質，媽媽也常讓牠學習各種特技動腦。這回這次牠展現了高難度的「倒車入庫」，自己坐下屁股一路往後挪，最後完美地把自己「停」進背包裡。

▲。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲Haru聽著媽媽的指令，完美倒車進背包。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

影片中的Haru聽著指令，先坐下再倒退，直到身體整個進到背包裡才趴下，成功後還露出燦爛笑容期待主人的誇誇。Haru媽透露，自己是一開始在YouTube查教學影片，但效果沒有很好，「在狗狗後面放另一個異材質讓牠往後，踩到就獎勵」，結果愛犬怎麼都學不會，「應該是牠不理解，我要牠做什麼動作」。

▲。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲Haru：準備出去完了嗎？（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲要拍美照也沒問題。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

直到某天她發現，只要Haru自己做出後退動作時，立刻給予零食與情緒價值，牠很快就「開竅」迅速掌握，就算是曾經學過的指令，只有零食一定就會做，但如果沒點心「就要看心情哈哈」。雖然Haru體型嬌小，但靈魂卻像大型犬熱愛戶外活動，上山下海、玩水探險都難不倒牠。

▲。（圖／Threads@haru_ujrt）

▲到海邊玩超開心，沙子上都是跑出來的腳印。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲。（圖／Threads@haru_ujrt）

▲每天都一定要出來跑跑放電。（圖／Threads@haru_ujrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民
正妹網紅「爆汗救災」滿臉灰！全場感動：人美心更美

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

拉拉偷胸罩被媽抓包　處罰「穿贓物示眾」眼神放空毫無悔意

鳳林牧場「120隻乳牛」慘遭洪水滅頂　牛群不安想逃無處可躲

聰明汪破解罐頭騙藥　媽自製「肉捲藏食器」成功偷渡膠囊

二貓「偷內褲裹粉」埋砂盆　爸洗完澡氣笑：沒被打過是不是

久違回家「被主子哈爆」尾巴炸開　認出是爸爸秒轉奶音撒嬌

水淹光復鄉「2隻貓都不見」　一樓泥流滾滾飼主焦慮急尋

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

黃國昌被爆養狗仔跟監　陳時中轟「不應該」：揭弊為名行抹黑之實

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

湘荷妹妹凌晨超暖對話！　怕媽冷撲懷裡：給妳溫暖

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

黃國昌被爆養狗仔跟監　陳時中轟「不應該」：揭弊為名行抹黑之實

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

媒體稱「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」　陳智菡還原時序打臉

美商務部長拋台美晶片五五分　綠委：鞏固台灣更符合雙方經濟效益

輝達總部卡關！　李四川重申「蓋完移轉、解約還地」2方案待新壽決定

議長陳情民代助理費爭議！藍喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

國民黨繼續內造化改革　郝龍斌：地方黨部主委將由黨公職兼任

洪佩瑜突收大咖私訊「以為詐騙」！　超驚人結局曝光

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

Krispy Kreme國際咖啡日「買2送1」　中杯美式免費喝

國道驚險！男子坐護欄欲輕生　國道警消合力阻止送醫

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

【光復鄉需要人力】鏟子超人呼籲「別怕自己多餘來就對了」

政治熱門新聞

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

公館圓環拆除後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

公館圓環塞爆　蔣萬安：用路人要熟悉路型

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金

更多熱門

相關新聞

助民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚反駁假訊息

助民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚反駁假訊息

花蓮縣長徐榛蔚28日陪同行政院長卓榮泰前往勘災，過程中與一名陳情婦人接觸的片段引發外界關注。縣府隨後發布新聞稿，指稱徐榛蔚協助該名婦人從泥濘中脫困，然而媒體拍攝到的實際畫面顯示，真的協助婦人脫困的是現場另外兩名男子，徐榛蔚則被拍到掉頭就走，29日上午花縣政府針對此事件做出澄清。

感謝支持在這裡大鬧天宮！ 蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

感謝支持在這裡大鬧天宮！ 蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

吉娃娃搶劫麵線　眼神堅定狂吞

吉娃娃搶劫麵線　眼神堅定狂吞

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

關鍵字：

傑克羅素可愛神技動物影片

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面