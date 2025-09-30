人妻「產子下體4度裂傷」被夫嫌棄外遇酒店妹　提告竟敗訴

▲人妻因生娩被先生嫌棄還婚內外遇。示意圖非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉國吏／綜合報導

一位人妻控訴王姓丈夫嫌棄她產後身體受損，甚至婚內外遇劉姓女子、逼她簽下離婚協議書。人妻怒向法院求償100萬元精神慰撫金，但因舉證不足，台南地院判她敗訴。此案仍可上訴。

根據判決書指出，人妻表示她與王先生於2023年7月底結婚，並育有一名孩子。在她分娩時因會陰部4度裂傷，身體受到極大損害，卻遭丈夫嫌棄。她於2025年2月發現丈夫竟與劉小姐有親密行為，包括擁抱與親吻，嚴重侵害她的配偶權。

事發當下人妻帶著孩子暫回娘家休養，但丈夫反指她惡意離家，並逼迫她在2025年3月簽下離婚協議書。人妻因此提告，希望向丈夫與劉小姐共同求償100萬元。

▲（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

王先生辯稱，他與劉小姐是在2022年於酒店認識，並強調兩人的合照是在他與太太結婚前拍攝的。他提供IG限時動態的截圖，雖照片中的男女分別是他與劉小姐，但他認為這無法證明兩人有不當交往行為。劉小姐也作證，表示不知王先生已婚，並否認照片是在王先生婚姻存續期間拍攝。

法官審理後指出，王先生與劉小姐的合照未能顯示有違一般社交的行為。此外，雖另有劉小姐IG上的截圖，顯示兩人擁抱與親吻，但日期是否在婚姻存續期間仍存疑。由於相關證據不足以確定不當交往行為，法官駁回人妻的求償訴訟，可上訴。