「護目鏡超人來了！」他扛1000支從台南出發　志工感動：很需要

▲載著四大箱護目鏡前往災區。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

護目鏡超人來了！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，陸續已有大批民眾前去協助重建家園，由於災區粉塵很大，配戴護目鏡非常重要，就有一名車業老闆表示，今（29）日一早帶著1000支護目鏡，從台南出發，要送去花蓮光復鄉，有需要的民眾可以在光復車站領取，貼文曝光，大批網友淚謝「真的很需要護目鏡。」

車業老闆在Threads發文，帶著4大箱共1000支的護目鏡，從台南出發前往花蓮光復鄉，有需要的民眾可以在光復車站前面領取，「幫我通知正在現場救災的朋友，謝謝每一位鏟子超人。」

貼文曝光，許多志工大讚，「護目鏡真的超重要的，前天去幫忙，因為戴隱形眼鏡，眼睛進泥灰，眼睛超痛的，護目鏡真的很實用，謝謝你，護目鏡超人」、「我昨天是戴隱眼，幫忙完晚上長針眼」、「這個非常需要耶，今天眼睛一直結屎、流淚」、「大哥就是護目鏡超人了」。

貼文也釣出另一名護目鏡超人留言，「謝謝你們接力！我們剛剛發完2000支護目鏡！可以放去車站門口中央志工指揮中心、或前面廣場的物資發放區」。

眼鏡品牌「KlassiC.」也在Threads發文，看到有志工提到「護目鏡」是急需的物資之一，於是準備了1萬支護目鏡，希望能幫助到第一線的夥伴們，保護好眼睛，也保護好彼此，「如果你知道有需要的救災團體或志工單位，請留言或私訊告訴我們，我們會盡快把物資送到，一起撐過去，一起守護花蓮。」

疾管署呼籲，清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸污水、污泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

．本文經「網友wei.0204」授權報導。

