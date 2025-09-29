　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

▲徐榛蔚現場勘災，擋怪手作業、見婦人卡泥濘疑似擺拍後掉頭就走。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲徐榛蔚現場勘災，被拍到擋怪手作業、見婦人卡泥濘擺拍後掉頭就走。（圖為其他勘災現場畫面／翻攝徐榛蔚臉書） 

記者張靖榕／綜合報導

花蓮縣光復鄉災區救援持續進行中，花蓮縣長徐榛蔚28日陪同行政院長卓榮泰前往勘災，期間與一名陳情婦人接觸的片段引發外界關注。縣府隨後發布新聞稿，指稱徐榛蔚協助該名婦人從泥濘中脫困，然而媒體拍攝到的實際畫面顯示，真的協助婦人脫困的是現場另外兩名男子，徐榛蔚則被拍到掉頭就走。

花蓮縣政府28日新聞稿內容指出，「花蓮縣長徐榛蔚今（28）日在陪同行政院長卓榮泰視察慰問期間，途中遭遇一名婦人為陳情不慎陷入泥濘之中，徐縣長協助民眾脫困與聽取民意，關懷慰問受災鄉親。」此說法強調縣長不僅親自協助婦人脫困，同時還傾聽民意、展現關懷。

▲花蓮縣府新聞稿稱，縣長協助民眾脫困，與媒體實際拍攝到的畫面不符。（圖／擷自花蓮縣府新聞稿）

▲花蓮縣府新聞稿稱，縣長協助民眾脫困，與媒體實際拍攝到的畫面不符。（圖／擷自花蓮縣府新聞稿）

實際上根據《壹電視》現場拍攝畫面可見，婦人確實在泥濘中受困，但徐榛蔚見狀僅短暫停留就掉頭離去，畫面中清楚顯示，當縣長已走出鏡頭畫面時，婦人雙腳仍卡在泥地中，真正協助她脫困的則是另外兩名現場男子。該畫面與縣府新聞稿內容指出的「縣長協助婦人脫困」不符，引發熱議。

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲司機怒噴，「不要在那邊作秀啦！」。（圖／翻攝網路）

同日稍早，徐榛蔚在勘災現場與一名婦人交談時，站在怪手前方影響怪手作業，被作業人員當場大聲斥責，「我們要下怪手啦，不要在那邊作秀啦！幹嘛在這走來走去，還要人家教喔！」畫面曝光後引發熱議，民眾多半力挺司機直言不諱，也對現場作業受阻表達不滿。

值得注意的是，畫面中被徐榛蔚牽離施工區的婦人，疑似就是後續陷入泥濘的同一人，網友則表示，謎題已經解開，「怪手大哥目睹全程，看不下去開罵了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復重創6天　受災教師怒：完全沒看到國民黨的人
快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆　標檢局公布型號
北市公館圓環拆除進度超前！正交路口今通車　交通異動一次看
「現金超人」親送每戶1萬　光復災民感動淚崩
今變天！　午後雨區擴大
美商務部長：台灣晶片製造占全球95％　應變成美台各50％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

北市公館圓環拆除進度超前！正交路口今通車　交通異動一次看

張善政背包客打扮現身花蓮！　送加菜金慰勞桃園隊「鏟子超人」

「這是堰塞湖警報的聲音！」　行政院晚間公布正確音檔

快訊／全台「下災區救援」爆便當之亂！　經濟部出手了

「我是國民黨最需要的黨主席」　郝龍斌2028戰略：固北穩中援南

將提「光復堰塞湖潰決災後重建條例」　藍黨團：中央忙惡罷釀悲劇

光復警報誤響！網紅被拍「推獨輪車逃命」：怎麼拍到這麼狼狽的我

鏟子超人滿身大汗「口渴卻不敢喝水」　背後原因超暖心

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

北市公館圓環拆除進度超前！正交路口今通車　交通異動一次看

張善政背包客打扮現身花蓮！　送加菜金慰勞桃園隊「鏟子超人」

「這是堰塞湖警報的聲音！」　行政院晚間公布正確音檔

快訊／全台「下災區救援」爆便當之亂！　經濟部出手了

「我是國民黨最需要的黨主席」　郝龍斌2028戰略：固北穩中援南

將提「光復堰塞湖潰決災後重建條例」　藍黨團：中央忙惡罷釀悲劇

光復警報誤響！網紅被拍「推獨輪車逃命」：怎麼拍到這麼狼狽的我

鏟子超人滿身大汗「口渴卻不敢喝水」　背後原因超暖心

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

鏟子超人可快速通行！　光復車站改發乘車證明「先上車後補票」

超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會…地點在地藏王菩薩廟「安魂申冤」

丹麥實施無人機禁令！多座軍民機場頻遭侵擾　歐盟峰會前全面禁飛

名古屋街頭日本人「排排站」募款助花蓮　台網友看影片感動暖哭

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

美槍手衝撞教堂掃射！縱火燒毀建築　至少2死9傷

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

美軍全球將領將齊聚　川普周二計劃致意與精神喊話

日樂團首爾票房慘澹！　超實力派主唱親出馬「16天售罄還加開座位」

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透

政治熱門新聞

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

這是堰塞湖警報聲音！政院公布正確音檔

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

公館圓環拆除進度超前　正交路口今通車

鏟子超人口渴卻不敢喝水　背後原因超暖心

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

誰放潰堤假消息？他揭1巧合　點名縣府：再亂喊會出事

美麗島民調／國民黨主席誰適合？　郝龍斌22.2％居冠、鄭麗文12.2％

館長喊找10萬解放軍救災　他諷：救災還是佔領台灣？

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

更多熱門

相關新聞

徐榛蔚擋路！怪手大哥嗆「不要作秀啦」影片曝光

徐榛蔚擋路！怪手大哥嗆「不要作秀啦」影片曝光

花蓮光復鄉災情進入第6天，許多鏟子超人湧入當地援助，同時縣府的一舉一動也被放大檢視！最近一段花蓮縣長徐榛蔚勘災影片瘋傳，她擋在施工區域，導致怪手無法從卡車下來，氣得司機大哥怒吼，「不要在那邊作秀啦...幹嘛走來走去？」引發網友回應，「當場洗臉」、「好糗」。

這次不吵了！卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁同框勘災

這次不吵了！卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁同框勘災

傅崐萁要次長級官員進駐　張惇涵：下周立院議事安排盼朝野有共識

傅崐萁要次長級官員進駐　張惇涵：下周立院議事安排盼朝野有共識

卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

關鍵字：

徐榛蔚花蓮縣政府

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

房仲老闆吸金數十億逃泰國　今返國被逮

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

台南鐵皮工廠深夜大火　消防人員到場灌救中

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

2比基尼正妹金樽衝浪出事　海巡+消防接力救援

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面