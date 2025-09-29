影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

▲徐榛蔚現場勘災，被拍到擋怪手作業、見婦人卡泥濘擺拍後掉頭就走。（圖為其他勘災現場畫面／翻攝徐榛蔚臉書）

記者張靖榕／綜合報導

花蓮縣光復鄉災區救援持續進行中，花蓮縣長徐榛蔚28日陪同行政院長卓榮泰前往勘災，期間與一名陳情婦人接觸的片段引發外界關注。縣府隨後發布新聞稿，指稱徐榛蔚協助該名婦人從泥濘中脫困，然而媒體拍攝到的實際畫面顯示，真的協助婦人脫困的是現場另外兩名男子，徐榛蔚則被拍到掉頭就走。

花蓮縣政府28日新聞稿內容指出，「花蓮縣長徐榛蔚今（28）日在陪同行政院長卓榮泰視察慰問期間，途中遭遇一名婦人為陳情不慎陷入泥濘之中，徐縣長協助民眾脫困與聽取民意，關懷慰問受災鄉親。」此說法強調縣長不僅親自協助婦人脫困，同時還傾聽民意、展現關懷。

▲花蓮縣府新聞稿稱，縣長協助民眾脫困，與媒體實際拍攝到的畫面不符。（圖／擷自花蓮縣府新聞稿）



實際上根據《壹電視》現場拍攝畫面可見，婦人確實在泥濘中受困，但徐榛蔚見狀僅短暫停留就掉頭離去，畫面中清楚顯示，當縣長已走出鏡頭畫面時，婦人雙腳仍卡在泥地中，真正協助她脫困的則是另外兩名現場男子。該畫面與縣府新聞稿內容指出的「縣長協助婦人脫困」不符，引發熱議。

▲司機怒噴，「不要在那邊作秀啦！」。（圖／翻攝網路）



同日稍早，徐榛蔚在勘災現場與一名婦人交談時，站在怪手前方影響怪手作業，被作業人員當場大聲斥責，「我們要下怪手啦，不要在那邊作秀啦！幹嘛在這走來走去，還要人家教喔！」畫面曝光後引發熱議，民眾多半力挺司機直言不諱，也對現場作業受阻表達不滿。

值得注意的是，畫面中被徐榛蔚牽離施工區的婦人，疑似就是後續陷入泥濘的同一人，網友則表示，謎題已經解開，「怪手大哥目睹全程，看不下去開罵了。」