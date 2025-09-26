劉世芳稱「頂多家門水淹過」被斷章取義　羅智強：藍執政早被轟下台

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，有媒體披露內政部長劉世芳21日與農業部林保署的對話內容，「頂多家門口有一些水淹過了就算了」，事後，內政部表示，此話遭人斷章取義。對此，立法院國民黨團書記長羅智強批評，「你的話原句就是這樣，大家就引用原句，那就面對你的原句出來解釋，什麼叫斷章取義，如果是國民黨執政的官員，敢講斷章取義這四個字，早就被轟下台了」。

羅智強表示，當花蓮鄉親被埋在土石流的第一時間，總統賴清德、行政院長卓榮泰、吳思瑤及王定宇，劉世芳在幹什麼，吳思瑤一開始馬上造謠徐榛蔚不在國內，事實上徐在災害發生前已經坐鎮花蓮，鄉親被埋在土石泥流的時候，民進黨的群組非常熱鬧，集思廣益，討論如何殺傷國民黨、花蓮縣府，連一秒鐘都不想等嗎？需要惡毒到這種程度？

針對王定宇在綠委群組訊息被流出，王稱自己原話被斷章取義，羅智強也說，王定宇的「殺傷在野黨」是被誤解，民進黨立委吳思瑤所謂的「徐榛蔚不在國內」也是被斷章取義，「你的話原句就是這樣，大家就是引用原句，那就面對你的原句出來解釋，什麼叫斷章取義」。今天如果是中國國民黨執政時，官員敢講出來講斷章取義這四個字，早就被轟下台了。

