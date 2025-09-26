陸發現百萬年「龍人」頭骨化石　改寫人類演化時間線

▲被認為是「龍人」分支的鄖縣人頭像復原圖。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所最新研究成果顯示，湖北出土、距今約100萬年的「鄖縣人2號」頭骨化石，經重新分析後證實屬於「龍人」支系，並與神秘的丹尼索瓦人有密切關聯。這項成果不僅改寫人類演化時間線，更將智人、尼安德特人與龍人的分化時間大幅推前，顛覆學界共識。

▲「鄖縣人2號」頭骨復原過程圖。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，「來自中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的最新消息說，該所倪喜軍研究員主導的團隊對出土於湖北、約100萬年前的「鄖縣人2號」古人類頭骨化石進行重新研究分析後，刷新了人類演化時間線、改寫了人類家譜，實證丹尼索瓦人（丹人）屬於龍人支系。」

研究團隊利用高精度CT與結構光掃描技術，識別出裂隙、礦物填充及未變形骨片，並透過數位重建方法完成精細拼接。為驗證可靠性，他們隨機引入誤差進行上萬次模擬，結果顯示鄖縣人在演化樹中的位置始終穩定。

▲研究揭示的人屬系統演化樹。（圖／翻攝中新網）

重建後的頭骨呈現古老與進步特徵並存：低平額骨、突出吻部接近直立人與海德堡人；而扁平顴骨、寬闊後腦顱與超過1100毫升的腦容量，則與龍人及大荔、金牛山、許家窯等地化石更為接近。

倪喜軍強調，依據新的演化框架，亞洲多數中更新世人類化石，包括大荔、金牛山、許家窯、夏河、澎湖與松花江哈爾濱出土的龍人正型頭骨等，都可歸入龍人支系，而龍人與現代智人則擁有最近的共同祖先。