　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸發現百萬年「龍人」頭骨化石　改寫人類演化時間線

▲被認為是「龍人」分支的鄖縣人頭像復原圖。（圖／翻攝中新網）

▲被認為是「龍人」分支的鄖縣人頭像復原圖。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所最新研究成果顯示，湖北出土、距今約100萬年的「鄖縣人2號」頭骨化石，經重新分析後證實屬於「龍人」支系，並與神秘的丹尼索瓦人有密切關聯。這項成果不僅改寫人類演化時間線，更將智人、尼安德特人與龍人的分化時間大幅推前，顛覆學界共識。

▲鄖縣人2號」頭骨復原過程圖。（圖／翻攝中新網）

▲「鄖縣人2號」頭骨復原過程圖。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，「來自中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的最新消息說，該所倪喜軍研究員主導的團隊對出土於湖北、約100萬年前的「鄖縣人2號」古人類頭骨化石進行重新研究分析後，刷新了人類演化時間線、改寫了人類家譜，實證丹尼索瓦人（丹人）屬於龍人支系。」

研究團隊利用高精度CT與結構光掃描技術，識別出裂隙、礦物填充及未變形骨片，並透過數位重建方法完成精細拼接。為驗證可靠性，他們隨機引入誤差進行上萬次模擬，結果顯示鄖縣人在演化樹中的位置始終穩定。

▲研究揭示的人屬系統演化樹。（圖／翻攝中新網）

▲研究揭示的人屬系統演化樹。（圖／翻攝中新網）

重建後的頭骨呈現古老與進步特徵並存：低平額骨、突出吻部接近直立人與海德堡人；而扁平顴骨、寬闊後腦顱與超過1100毫升的腦容量，則與龍人及大荔、金牛山、許家窯等地化石更為接近。

倪喜軍強調，依據新的演化框架，亞洲多數中更新世人類化石，包括大荔、金牛山、許家窯、夏河、澎湖與松花江哈爾濱出土的龍人正型頭骨等，都可歸入龍人支系，而龍人與現代智人則擁有最近的共同祖先。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海基會：陸對一貫道加強控制力度　赴陸宗教交流注意風險

中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

陸陽光男孩參加衝浪培訓！一簡單動作終身癱瘓　女友發聲提醒世人

陸人社部：穩就業的壓力始終存在　結構性就業矛盾不斷凸顯

雷軍2025年度演講　揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

陸發現百萬年「龍人」頭骨化石　改寫人類演化時間線

陸養老院女院長穿水手服短裙秀舞　官方帳號稱：為哄老人吃藥拼了

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年　已失語言能力...用眼控儀打字

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

海基會：陸對一貫道加強控制力度　赴陸宗教交流注意風險

中國央行：數位人民幣國際運營中心正式上海營運

陸陽光男孩參加衝浪培訓！一簡單動作終身癱瘓　女友發聲提醒世人

陸人社部：穩就業的壓力始終存在　結構性就業矛盾不斷凸顯

雷軍2025年度演講　揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

陸發現百萬年「龍人」頭骨化石　改寫人類演化時間線

陸養老院女院長穿水手服短裙秀舞　官方帳號稱：為哄老人吃藥拼了

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年　已失語言能力...用眼控儀打字

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚　律師：恐等到70歲

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

李大浩造訪新莊球場　與郭泰源重逢聊起柏青哥趣事

馬西屏力抗失憶十年　奪圍棋冠軍養生秘訣公開

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

【救出後還抱緊緊】搜救30小時！ 特搜員暖聲安慰哭喊孩童：媽媽馬上出來了

大陸熱門新聞

懷胎3月遭夫推下懸崖！她奇蹟生還卻離不了婚

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年 已失語言能力...用眼控儀打字

福建擬立法「兩岸標準共通」　推動台閩先進標準彼此採用

一貫道9人仍遭中共拘留　陸委會：避免相關活動

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅 開店得出動城管維持排隊秩序

陸發現百萬年「龍人」頭骨化石 改寫人類演化時間線

陸養老院女院長穿水手服短裙秀舞 官方帳號稱：為哄老人吃藥拼了

《甄嬛傳》四郎流落民間「賣臭豆腐」

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

陸陽光男孩參加衝浪培訓！一簡單動作終身癱瘓 女友發聲提醒世人

雷軍2025年度演講 揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

更多熱門

相關新聞

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年 已失語言能力...用眼控儀打字

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年 已失語言能力...用眼控儀打字

曾在大陸電商領域叱吒風雲的前京東副總裁蔡磊，自從發現患上漸凍症（ALS）後，拼盡全力向病魔頑強搏鬥。其妻段睿近日受訪時透露，蔡磊目前已完全失去語言能力，手腳及頸部皆無法活動，只能靠少量流食維持，日常工作和研究只能靠「眼控儀」打字完成。

AI好燒錢！　德銀：輝達正負擔美國經濟成長重任

AI好燒錢！　德銀：輝達正負擔美國經濟成長重任

川普稱止痛藥增自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥

川普稱止痛藥增自閉症風險　世衛、歐盟紛駁斥

北醫大研究：打B肝疫苗可降低糖尿病風險15%

北醫大研究：打B肝疫苗可降低糖尿病風險15%

人類愛喝酒之謎解開了？

人類愛喝酒之謎解開了？

關鍵字：

演化龍人鄖縣古頭骨研究

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面