堰塞湖「致命水牆」宛如海嘯！　倖存者悚憶10分鐘內一切淹沒

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流導致14死災情，引來各大外媒關注。英國BBC引述學者說法報導，堰塞湖溢流時速可能超過100公里，動能甚至可能超越海嘯。目擊者也指出，不到10分鐘，眼前一切就被洪水淹沒。

這場災難的元凶是位於偏遠山谷的馬太鞍溪堰塞湖（barrier lake），該湖泊7月因另一個颱風引發土石流而形成，距離下游聚落約11公里，蓄水量達9100萬噸，相當於3.6萬座奧運標準游泳池的容量。溢流發生時，約3/4湖水形成的致命「水牆」瞬間往山腳傾瀉而下，沖走橋樑與樹木，並且淹沒車輛，沿途民眾的生還機率微乎其微。

台灣大學地質學系名譽教授陳文山分析，堰塞湖溢流所釋放的動能甚至可能超越海嘯，「水流速度可能超過時速100公里，雖然抵達平地之後減弱，仍然強大而迅速，遠遠超過一般河堤所能承受的。」

其中，災情最慘重的光復鄉有1.2萬名居民，洪水在1小時內淹沒整個鄉鎮，遠遠快於官方預估的2小時抵達時間，淹水水位高達數公尺，有些地方淹到2樓高，罹難者多為受困家中的長者，大部分遺體在住宅1樓尋獲。

某高中行政人員匿名受訪時透露，「沒有特別的洪災警報，也沒有廣播通知」。他下午3點剛吃完午餐時，聽見堰塞湖溢流的消息，「不到10分鐘，洪水就從街道淹進校園，400平方公尺的運動場完全淹沒」，椅子、桌子、冰箱、汽車都漂浮在水上，「我可能被擊中，甚至觸電。」

▲堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉。（圖／記者王兆麟翻攝）

42歲光復鄉書店老闆阿娃（Awa）回憶，她與丈夫試圖跑向汽車逃生，但為時已晚，只好逃到書店2樓避難，並盡可能搶救書籍，「外面就像一條河，汽車漂浮著，所有東西都在漂。我依然相當震驚，無法想像這是怎麼發生的。」花蓮縣面臨人口老化問題，許多長輩未使用智慧型手機，「鄉村老人通常透過挨家挨戶的方式獲得資訊，不知道地方政府如何通知他們，並且處理這種情況。」

事實上，學術界曾經提出示警，各大學也密切監測堰塞湖水位，並與當局合作制定緊急計畫。災難前一天，花蓮縣政府也疏散約7000人，設立3座避難中心，中央政府更多次呼籲縣政府加速撤離。不過，花蓮縣議員楊華美指出，疏散並非強制性，地方官員僅呼籲民眾前往高地避難，許多長者臥病在床、無人救援。

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供）

根據台灣公共電視台統計，1970年代以來，台灣已形成88座堰塞湖，57%因為颱風形成，23%源自於地震，雖然多數會在1年內消失，但仍有4座存在數十年之久。前內政部長李鴻源坦言，台灣民眾對堰塞湖認識不足，許多研究人員也是首次親眼目睹堰塞湖溢流。

陳文山指出，如果堰塞湖是由較堅硬基岩構成，可以進行小型爆破作業分流。但在這次案例之中，堰塞湖是由較鬆散的泥土和岩石形成，「而且沒有通往山區的道路，因此無法部署重型機械。」

花蓮近9成都是山區，常常首當其衝面對颱風，加上位處環太平洋火山帶而地震頻繁。去年規模7.1強震等天災，已讓太魯閣國家公園多處景點關閉至今，如今當地觀光業又遭重挫。