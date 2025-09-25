　
國際

堰塞湖「致命水牆」宛如海嘯！　倖存者悚憶10分鐘內一切淹沒

▲▼馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

▲馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面。（圖／農田水利會花蓮管理處提供，下同。）

記者吳美依／綜合報導

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流導致14死災情，引來各大外媒關注。英國BBC引述學者說法報導，堰塞湖溢流時速可能超過100公里，動能甚至可能超越海嘯。目擊者也指出，不到10分鐘，眼前一切就被洪水淹沒。

這場災難的元凶是位於偏遠山谷的馬太鞍溪堰塞湖（barrier lake），該湖泊7月因另一個颱風引發土石流而形成，距離下游聚落約11公里，蓄水量達9100萬噸，相當於3.6萬座奧運標準游泳池的容量。溢流發生時，約3/4湖水形成的致命「水牆」瞬間往山腳傾瀉而下，沖走橋樑與樹木，並且淹沒車輛，沿途民眾的生還機率微乎其微。

台灣大學地質學系名譽教授陳文山分析，堰塞湖溢流所釋放的動能甚至可能超越海嘯，「水流速度可能超過時速100公里，雖然抵達平地之後減弱，仍然強大而迅速，遠遠超過一般河堤所能承受的。」

▲▼馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

其中，災情最慘重的光復鄉有1.2萬名居民，洪水在1小時內淹沒整個鄉鎮，遠遠快於官方預估的2小時抵達時間，淹水水位高達數公尺，有些地方淹到2樓高，罹難者多為受困家中的長者，大部分遺體在住宅1樓尋獲。

某高中行政人員匿名受訪時透露，「沒有特別的洪災警報，也沒有廣播通知」。他下午3點剛吃完午餐時，聽見堰塞湖溢流的消息，「不到10分鐘，洪水就從街道淹進校園，400平方公尺的運動場完全淹沒」，椅子、桌子、冰箱、汽車都漂浮在水上，「我可能被擊中，甚至觸電。」

▲▼馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，社工視角。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉。（圖／記者王兆麟翻攝）

42歲光復鄉書店老闆阿娃（Awa）回憶，她與丈夫試圖跑向汽車逃生，但為時已晚，只好逃到書店2樓避難，並盡可能搶救書籍，「外面就像一條河，汽車漂浮著，所有東西都在漂。我依然相當震驚，無法想像這是怎麼發生的。」花蓮縣面臨人口老化問題，許多長輩未使用智慧型手機，「鄉村老人通常透過挨家挨戶的方式獲得資訊，不知道地方政府如何通知他們，並且處理這種情況。」

事實上，學術界曾經提出示警，各大學也密切監測堰塞湖水位，並與當局合作制定緊急計畫。災難前一天，花蓮縣政府也疏散約7000人，設立3座避難中心，中央政府更多次呼籲縣政府加速撤離。不過，花蓮縣議員楊華美指出，疏散並非強制性，地方官員僅呼籲民眾前往高地避難，許多長者臥病在床、無人救援。

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲9月6日堰塞湖空拍影像。（圖／花蓮分署提供）

根據台灣公共電視台統計，1970年代以來，台灣已形成88座堰塞湖，57%因為颱風形成，23%源自於地震，雖然多數會在1年內消失，但仍有4座存在數十年之久。前內政部長李鴻源坦言，台灣民眾對堰塞湖認識不足，許多研究人員也是首次親眼目睹堰塞湖溢流。

陳文山指出，如果堰塞湖是由較堅硬基岩構成，可以進行小型爆破作業分流。但在這次案例之中，堰塞湖是由較鬆散的泥土和岩石形成，「而且沒有通往山區的道路，因此無法部署重型機械。」

花蓮近9成都是山區，常常首當其衝面對颱風，加上位處環太平洋火山帶而地震頻繁。去年規模7.1強震等天災，已讓太魯閣國家公園多處景點關閉至今，如今當地觀光業又遭重挫。

更多新聞
蔡依林新專「發行前2天」宣布再延1個月！　歌迷不滿湧入
快訊／又尋獲一具遺體！　累計15死52傷31失聯
婦已脫困「想再看一下老家」　抱神明桌溺斃
快訊／新北國二女學生5樓墜落
國軍特蒐小組來了　CH-47SD運輸機抵花蓮畫面曝
民宿業跳出來！災民救難人員免費住宿　名單曝光
嗆釋昭慧「政治尼姑」挨告　藍營美女發言人回應了
花蓮縣政府揭「9次通報」真相　網怒灌爆：這是重點嗎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃正音挪用自家公司1億「判刑結果出爐」　庭上忍不住落淚：很抱歉

堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

史上首位捕手單季60轟！羅利雙響助水手美西稱霸　相隔24年封王

快訊／委內瑞拉1天2強震　規模6.3地震再襲

綠營共諜案4人重判理由曝！危害國家外交安全　助長中共「三戰」

釋昭慧遭控「沒納稅、名車代步」喊告　謝寒冰回擊：要告就告法院見

男優東尼大木現蹤台灣！　死纏爛打對象曝光...揭為愛癡狂行徑

不斷更新／堰塞湖溢流重創光復鄉！　累計15死52傷31失聯

楓葉姐姐沒開濾鏡「無P私照」曝光！不輸女偶像臉蛋超正　網認證美貌

伊正放飛自我！相約3明星玩水「全身濕透」　聲嘶力竭狂歡：像回到童年

徐榛蔚問罹難者家屬「怎麼不走？」　災民怒嗆：完全沒通知撤離啊！

徐榛蔚問罹難者家屬「怎麼不走？」　災民怒嗆：完全沒通知撤離啊！

颱風樺加沙釀成嚴重災情，至今已有17人死亡，尚有17人失聯，花蓮縣長徐榛蔚昨（24日）赴殯儀館慰問，她先詢問「怎麼不去安全避難所？」、村里長都會去講」，但家屬不滿的說，佛祖街一帶根本就沒人收到需要撤離的通知，他跟鄰居都是看到水來了才開始跑，也才有家人受難。

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思！

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思！

花蓮淹慘「賴清德當晚出席晚宴」！他批觀感差

花蓮淹慘「賴清德當晚出席晚宴」！他批觀感差

花蓮光復最新空拍照　道路仍是一片灰

花蓮光復最新空拍照　道路仍是一片灰

花蓮縣政府闢謠！網怒灌爆：這是重點嗎

花蓮縣政府闢謠！網怒灌爆：這是重點嗎

花蓮堰塞湖樺加沙溢流

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

