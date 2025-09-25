▲中國知名建築師俞孔堅。（圖／翻攝北京大學）

記者葉國吏／綜合報導

「海綿城市」發起人、中國知名建築師俞孔堅昨晚在巴西西部南馬托格羅索州因小型飛機墜毀不幸罹難，享年62歲。事故中，另外三人也喪生，包括兩位紀錄片製作人及飛行員。俞孔堅是永續城市規劃的領軍人物，他的「海綿城市」理念對全球氣候政策影響深遠。

俞孔堅是全球知名的城市規劃專家，他提出的「海綿城市」構想，透過自然吸收和儲水解決洪災與水資源短缺問題，挑戰傳統排水系統的局限性。他的理念已在全球250座城市落地，完成逾千項計畫，成為永續設計的典範。巴西建築與城市規劃委員會曾邀請他參與國際會議，並讚揚他對全球環境政策的深遠影響。

▲遂寧市河東新區一處透水綠道。（圖／新華社提供）

事故發生時，俞孔堅正在巴西拍攝紀錄片，紀錄片製作人費拉茲（Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz）及克里斯皮姆（Rubens Crispim Jr）也在機上。警方目前尚未確定墜機原因，但這場悲劇令巴西建築界和全球永續設計圈哀悼不已。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在聲明中表示震驚與悲痛，稱俞孔堅的理念在氣候變遷時代具有劃時代意義。

俞孔堅的逝世不僅是中國建築界的重大損失，更是全球永續發展領域的一大遺憾。他以提倡生活品質與環境保護並重的理念，影響了無數城市的公共政策。如今，他的創新精神將成為後人推動環境永續的燈塔，繼續啟發人們應對氣候挑戰。