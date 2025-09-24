台藝大「小三教授」搶遺產！　名畫家元配罵骯髒爆衝突

▲苗栗地院法官與劉靜敏、洪天宇遺孀等人，一同前往洪的工作室履勘。（圖／鏡週刊提供，下同）

上週四上午9點多，國立台灣藝術大學書畫藝術系教授劉靜敏，帶著律師到已故畫家洪天宇位於苗栗的工作室，準備和法官及法院人員進行履勘；法院人員抵達後，洪妻與洪子也在律師陪同下現身。本刊調查，劉靜敏與洪天宇外遇多年，2年前洪猝逝後，劉宣稱洪欠她400多萬元，不顧自己小三的身分，對洪的遺孀及兒子提告，要他們替洪還債。

劉靜敏在對洪家母子提告的訴狀中，坦承曾和洪天宇同居，加上洪子在父親的電腦中，發現父親與劉的親密合照，還有二人的曖昧對話紀錄，洪妻因此把這些資料當證據，提告劉侵害配偶權。法院審理後，本月初判劉要賠洪妻20萬元；至於劉告洪家母子的部分，目前還在審理中。

▲台藝大教授劉靜敏（左）與已故畫家洪天宇（右）外遇多年。

苗栗地方法院為了釐清財物、房產歸屬，要求雙方到洪的工作室履勘，並進行不動產勘測。法官提醒注意事項後，帶著一行人進入工作室，劉靜敏雙唇緊閉，洪妻及洪子則一臉嚴肅，現場氣氛令人窒息。

▲劉靜敏與洪天宇的遺孀、兒子到洪的工作室履勘，雙方互槓，不歡而散。

履勘到一半，洪子終於忍不住對劉開槓：「我爸都跟妳分手了！妳了解我的感受嗎？」洪子之所以這麼不滿，是因劉列出33件物品清單，要他跟母親歸還，卻拿不出購買證明，很多物品只註明「口頭贈予」，但因他們是被告，只得配合奔波，讓他越想越生氣

洪子十分激動，對劉靜敏大喊：「口說無憑，妳說口頭贈予是什麼意思！」劉則冷回：「是你爸爸口頭贈予給我的啊！」洪子無法接受，痛批劉的行為就像小狗撒尿占地盤，劉聽後改口向法官表示，工作室的衛浴用品、盤子、杯子，她都不要了，因為「他們都用過了」。

▲洪天宇30多年前買下苗栗小屋（圖）當工作室，常在屋內作畫。

洪妻聞言，痛罵劉靜敏是骯髒的小三，卻說他們母子玷汙她的東西，當場向法官抗議，劉則開口回擊，雙方火力全開，4個小時的履勘最後不歡而散。



