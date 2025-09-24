台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

▲台藝大教授劉靜敏（左）與已故畫家洪天宇（右）外遇多年。（圖／鏡週刊提供，下同）

台藝大女教授劉靜敏跟已婚名畫家洪天宇外遇多年，前年5月洪猝逝，劉竟侵門踏戶，懇求不知情的洪妻讓她借住洪的工作室「追思故友」，事後主動解鎖洪的手機，自爆是小三，還插手洪的告別式。洪妻原本不想追究，沒想到劉竟然先下手，以洪欠她數百萬元為由，對洪家母子提告，要求還錢，洪妻實在忍無可忍，反告劉侵害配偶權，法院月初判劉要賠洪妻20萬元；至於劉提告的案件，上週進行履勘，雙方在法官面前互嗆，最後不歡而散。

上週四上午9點多，國立台灣藝術大學書畫藝術系教授劉靜敏，帶著律師到已故畫家洪天宇位於苗栗的工作室，準備和法官及法院人員進行履勘；法院人員抵達後，洪妻與洪子也在律師陪同下現身。

本刊調查，劉靜敏與洪天宇外遇多年，2年前洪猝逝後，劉宣稱洪欠她400多萬元，不顧自己小三的身分，對洪的遺孀及兒子提告，要他們替洪還債。

苗栗地方法院為了釐清財物、房產歸屬，要求雙方到洪的工作室履勘，並進行不動產勘測。法官提醒注意事項後，帶著一行人進入工作室，劉靜敏雙唇緊閉，洪妻及洪子則一臉嚴肅，現場氣氛令人窒息，過程中雙方火力全開，4個小時的履勘最後不歡而散。

為什麼會有這起官司？要從洪天宇猝逝那天說起。前年5月15日，已和洪分手的劉靜敏得知洪過世的消息，透過友人聯繫洪妻，自稱洪的摯友，希望洪妻能讓她借住洪的苗栗工作室「追思故友」，洪妻沒多想便一口答應，直到一年多後才驚覺被設局。

治喪期間，洪妻一直無法解鎖丈夫的手機，正在苦惱之際，劉靜敏主動表示可以幫忙，三兩下就解鎖成功，洪妻與洪子查看通訊軟體紀錄，才發現劉是侵門踏戶的小三。＼

▲苗栗地院法官與劉靜敏、洪天宇遺孀等人，一同前往洪的工作室履勘。

洪子告訴本刊：「劉靜敏的身分被我們識破之後，完全沒收斂，甚至以元配的姿態主導我爸的後事，我媽不想把事情鬧大，選擇冷處理，沒想到劉竟在治喪期間一直欺負我媽，非常可惡！」

對於劉靜敏的行徑，很多人都看不下去，紛紛鼓勵洪妻提告，但洪妻選擇放下，沒有追究劉的法律責任，沒想到劉卻惡人先告狀，去年10月對洪妻、洪子提告。

▲洪天宇30多年前買下苗栗小屋（圖）當工作室，常在屋內作畫。

洪子說：「劉靜敏指父親欠她很多錢，還列出33件物品清單，她說照顧我爸多年，不少東西放在工作室，要我們歸還，她要製造假象，讓法官以為她跟我爸長年相處，我爸才會答應送她畫作跟房產，感覺她不甘心跟我爸交往多年，卻沒拿到任何遺產，才會出陰招爭產。」

洪子表示，劉靜敏連父親留給他的傳家寶，都想占為己有，堂堂一個國立大學教授淪為「遺作掠奪家」，令人不齒，相信法院會明察，還給他跟母親一個公道

▲劉靜敏出示協議書，宣稱洪天宇答應贈予她苗栗的房產。

針對相關指控，本刊致電、傳訊向劉靜敏查證，但她電話未接、簡訊未回，截稿前無法取得其回應。



