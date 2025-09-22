快訊／樺加沙來襲！高雄山區大豪雨警戒　市府緊急撤離1835人

▲高雄市長陳其邁視察防颱準備工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

樺加沙颱風暴風圈已觸陸，預計今天下半天至明天上半天最接近台灣，也是強度最強的時候。高雄市長陳其邁今（22）日下午率市府水利、環保等相關局處首長，前往小港區及林園區進行視察，了解各項防汛與災害應變準備情形。針對高雄山區致災風險，市府也已預警性撤離1835人。

因應強烈颱風「樺加沙」逼近，高雄市政府全面啟動各項防颱整備措施。陳其邁今（22）日下午率市府水利、環保等相關局處首長，前往小港區南星大排巡視排水防汛整備進度，南星大排為大林蒲地區重要排水幹線，全長約2.6公里，為確保排水暢通，市府水利局每年汛期前均辦理清疏作業。

▲陳其邁今日下午前往小港區及林園區進行視察，了解各項防汛與災害應變準備情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後，陳其邁前往林園區，針對東、西汕海堤防災設施進行勘查。水利局表示，該區海堤從中芸漁港至爐濟殿段，總長約1公里，已分三期辦理改善，並於今年7月全數完工。

改善工程包括海堤加高與結構補強、堤後道路拓寬、魚塭養殖管線整合收納、親水設施建置及濱海綠化等，致力打造兼具防災、安全、產業發展與休憩功能的多元濱海空間，提升沿海地區整體韌性與發展潛力。

▲強颱樺加沙來襲！高雄市府緊急撤離1835人。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據中央氣象署今天下午4時最新風雨預報，其中，高雄部分，在山區24小時累積雨量預估將達300-490毫米，氣象署也發布大豪雨特報。針對山區致災風險，市府已對桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區進行預警性撤離，截至晚間5點，實際撤離人數1,835人。