鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

▲台中新光三越整修工作接近尾聲，預計本周末復業，現鷹架已全部拆除。（圖／都發局提供）



記者游瓊華／台中報導

走過氣爆重創，台中新光三越預計本周、27日將復業營運，新光三越現今外圍鷹架已經全部拆除，重新與世人見面，僅剩下部分圍籬。台中市政府都發局長李正偉表示，有關新光三越百貨所委託之各樓層查驗，都已經由專業技師簽證，且經第三、第四公正單位查驗合格，共計23層樓勘驗合格備查。但還是要經消防檢查與天然氣檢查合格等，新光三越才能正式向都發局提出「建築物恢復使用」申請。

▲新光三越外牆施工架及甲種安全圍籬都已拆除，一樓改成乙種圍籬設置，進行地面地板修復，外牆加強清潔改善等。（圖／都發局提供）



李正偉表示，新光三越百貨所委託之各樓層查驗，都已經由專業技師簽證，經第三公正單位、台中市建築學會查驗合格，另外都發局也委託第四公正單位、台灣公安學會所分批勘驗樓層共23層， 已依規勘驗合格備查 。

▲雖然台中新光三越尚未正式對外公告復業日期，但內部品牌、廠商與櫃哥櫃姐們早已蓄勢待發，準備好迎接顧客回歸。（圖／都發局提供）



李正偉也提到，新光三越百貨已送申請恢復使用文件書面審查，後續正依規併同消防、瓦斯等聯審，若聯審有須修正處，須依規完成修正和各項審查程序合格，才能同意恢復使用。

新光三越預計9月27日復業，雖然業者尚未正式對外公告，但內部品牌、廠商、櫃哥櫃姐們早已蓄勢待發。不過，李正偉強調，雖然新光三越百貨有其時間表，但公共安全和消費安全是唯一原則和標準，都發局絕不會因其復業時程而有所妥協，絕對會依法、依規完成各項法定作業和程序等。