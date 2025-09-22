　
地方 地方焦點

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

▲桃園全國春聯書法比賽總獎金逾60萬

▲桃園全國春聯書法比賽即將邁入第20屆。（資料照／桃美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合2026馬年新春，即將邁入第20屆的「桃園全國春聯書法比賽」，以「赤馬舞墨」為主題，持續推廣書藝於全國。主辦單位桃園市立美術館(桃美館)22日表示，本次初賽報名自2025年10月3日中午12時起至12月12日下午5時截止。

入選者將於2026年2月7日新春之際進行決賽。本屆比賽總獎金新臺幣60萬4,000元，大專組、社會組、長青組3組首獎獎金高達3萬元，特優以及優選獎金分別獎金1萬元及6,000元。歡迎全國民眾報名參賽，以筆墨渲染濃厚年味，一同體驗書法藝術的樂趣。

▲桃園全國春聯書法比賽總獎金逾60萬

▲第20屆的「桃園全國春聯書法比賽」，以「赤馬舞墨」為主題。

桃美館指出，春聯揮毫不僅是書法藝術融入日常生活的展現，更彰顯出書法藝術獨特的文化意義，象徵農曆新年除舊佈新之意，也蘊含常民對未來的祝福與期盼。因此，桃園全國春聯書法比賽誠邀各方書法好手們共同參與，以筆墨競藝，融合創意，並以墨韻傳承文化，揮毫寫下對新年的祝福。

本屆初賽延續以往賽制，採全線上報名，共分9個組別，包含國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及翰墨迎春創意組，報名者請至桃美館官網上傳報名及作品資料。初賽評審結果預計將於2026年1月13日(二)止前於官網公告入選名單，並於2026年2月7日於(六)桃園市立大園國際高中體育館舉行決賽；決賽當日並設有書法藝術的相關推廣活動，讓選手與家人都可以一同感受年節氣氛。另本屆延續第19屆比賽規則，翰墨迎春創意組決賽參賽者寄交初賽原作進行評審，無須至決賽現場比賽。

更多新聞
迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

迎馬年赤馬舞墨桃園全國春聯書法賽

