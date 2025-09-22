索賄遭判12年！台西前鄉長林芬瑩今入監　夫遭通緝「我找不到」

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林縣台西鄉前任鄉長林芬瑩，任內授權自己丈夫丁文彬，向太陽能業者索賄560萬元。一二審均將林判刑12年、丁判刑13年6月。案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。最高法院也通知檢方對丁男啟動防逃機制。據了解，丁男早在6月間就人間蒸發，法院已經沒收他150萬元保金，並發布通緝。林芬瑩今（22）日上午10點前到案執行發監，並表示覺得很不滿很無奈，也說找不到老公，「你們替我找找看」。

▲前台西鄉長林芬瑩索賄光電業者遭判刑，今報到入監。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

無黨籍的林芬瑩曾任台西鄉鄉民代表會主席，2018年轉戰鄉長寶座，並順利當選。但她鄉長任期內最後爆發本案，林女上任後，「昱昶公司」為讓太陽能光電方案進行，2020年11月間就為了林帶通行權、架空電桿租用之申請需求等等，到公所拜會林女，但林女明白表示「太陽能我都沒在看」、「我都沒在管」，並請秘書聯繫丁男到公所內商談。商談無結果，廠商認為相關需求都被公所刁難。

而後廠商透過另家公司的王姓總經理，私下聯繫上丁男，丁男直接開出「1甲地40萬元」的賄賂價碼，要求800萬元賄賂。經過討價還價後，最後以總價560萬元成交。廠商於2021年10月間完成簽約後，將現金裝箱，送到丁男的林姓友人住處，友人在聯繫丁男前來取款。丁男清點無誤後，還大方的拿出20萬元當場交付給友人，自己則抱著540萬元裝箱現金，放在車上，帶回家中。丁男從車上取出現金進家門時，林女剛好騎機車返家，目睹丈夫將大額現金帶回家中。

一二審均將林判刑12年、丁判刑13年6月。台南高分院的裁定6月間出爐後，派出所沒多久就回報，一直沒有看到丁男前來報到，法院這時發出拘提令，也聯繫林女、律師等人，但眾人均不知丁男去向。台南高分院最後於9月間裁定沒收保金150萬元，並對丁男發出通緝。全案上訴第三審後，最高法院火速將全案定讞，並通知檢方對丁男啟動防逃機制，要求早日將丁男逮捕歸案。

林芬瑩今日上午9時許到案執行發監，林芬瑩面對媒體詢問，「有什麼話要說?」，僅表示很不滿很無奈，先生也沒有跟她連絡，「你們替我找找看，我找不到老公」，隨後進入地檢署刑事執行科報到。