外籍漁船形跡可疑加速逃逸　海巡查獲718公斤毒品市值逾15億

▲海巡署查獲外籍漁船「YAMA68」載運718公斤毒品，市值超過15億元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊查獲大規模毒品走私案，9月13日海巡人員在鵝鑾鼻西南方約128浬海域，發現一艘懸掛我國國旗、卻未開啟船舶識別系統的外籍漁船「YAMA68」，經海巡艦艇靠近欲廣播提醒，該船卻突然加速蛇行拒檢，甲板上還可見大批不明包裹，形跡相當可疑，經攔查起獲價值15億元毒品718公斤。

海巡署偵防分署台南查緝隊日前配合護漁勤務時，意外破獲一起大規模海上毒品走私案，海巡人員於9月13日在鵝鑾鼻西南方約128浬海域，攔查一艘掛有我國旗幟、卻未開啟船舶識別系統的外籍漁船「YAMA68」，發現該船形跡可疑並加速逃逸，經1小時海上追緝後成功登船，查獲海洛因、大麻、甲基苯丙胺及硝甲西泮等各式毒品共718.19公斤，市值逾15億元，全案已依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲查獲毒品種類涵蓋海洛因、大麻、甲基苯丙胺及硝甲西泮，重量合計718.19公斤。（圖／記者林東良攝，下同）

台南查緝隊副隊長許哲理指出，當時艦艇欲以廣播提醒該漁船開啟船舶識別系統，卻遭對方拒檢蛇行規避，甲板上還堆放大量不明防水手提袋。海巡人員遂展開緊追權，最終憑藉精準操船與登檢技巧，順利控制船長及船員，並起出48袋毒品。檢測結果顯示，內含一級毒品海洛因209.3公斤、二級毒品大麻472.39公斤、二級毒品甲基苯丙胺18.2公斤、三級毒品硝甲西泮18.3公斤，估計足供近250萬人次施用。

▲偵防分署副分署長劉志慶致詞。（圖／記者林東良攝，下同）

海巡署偵防分署副分署長劉志慶強調，將持續落實行政院「新世代反毒策略2.0」，秉持「三安」（國安、治安、平安）及「追本斷源」精神，持續追查幕後集團並斷絕毒品來源。署方呼籲民眾若發現走私、偷渡或可疑海上目標，可撥打「118」報案專線檢舉，不僅有助維護社會治安，還有機會獲得獎金，共同打造無毒家園。台南市長黃偉哲，22日上午專程前往台南查緝隊頒贈加菜金，以表揚破案有功人員。

▲海巡署查獲外籍漁船「YAMA68」載運718公斤毒品，台南市長黃偉哲頒贈加菜金，以表揚破案有功人員。（記者林東良攝，下同）