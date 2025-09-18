　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交還

▲▼ 王力宏小巨蛋演唱會-寬姐。（圖／記者黃克翔攝）

▲知名製作人邱瓈寬遭控侵占閨蜜31億財產獲不起訴，閨蜜遺孤今聲明強勢回應。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧／台北報導

知名製作人邱瓈寬遭控侵占謝姓閨蜜31億鉅額遺產案，上月27日台北地檢署以罪嫌不足處分不起訴。但謝姓女子的子女遲至今（18）日才收到處分書，隨即發表聲明，直言「這31億是我的」，要求邱瓈寬立即返還或辦理信託，並批檢方調查未明，將依法聲請再議。

謝方聲明指出：「邱阿姨，這31億是我的，現在在您手上，可以還給我嗎？」並強調，即使不願立即返還，也應履行邱瓈寬先前透過媒體承諾，馬上辦理信託，等他年滿18歲再交還。謝方同時批評，邱瓈寬說法與事實不符，北檢調查未能查明，令人遺憾，決定聲請再議；更斥檢方8月27日先對媒體發布消息，卻直到9月18日才送達處分書，侵害當事人權益，呼籲法務部與監察院介入。

檢方調查認為，謝女曾在手術前清醒狀態下簽署委任書，授權邱瓈寬代為管理財產並行使子女監護權；謝女生前曾匯款10億元給邱瓈寬，其中多數為代墊股款、醫療與看護費，其餘則屬生活支出，未見侵占事證。邱瓈寬平日代為保管存摺、印鑑並協助支付開銷，因此無法認定有違法挪用情形，處分不起訴；但處分書並未交代相關金流最終流向。

不過，也有律師質疑指出，謝女死亡後邱瓈寬仍在出賣謝女名下股票，而權利主體既已不存在，就沒有任何授權可言，本案至少涉及偽造文書問題。北檢竟對全案作出不起訴處分，這樣的見解「任何一位法律實務工作者都難以苟同」。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲謝方聲明。（圖／當事人提供）

然而，邱瓈寬於8月27日處分當天，也透過律師聲明強調，自己多年視謝女母子如家人，長期照顧卻遭誤解。她指出，謝女前伴侶林男多年未支付扶養費、未探視子女，如今卻掌控龐大遺產，其正當性堪疑。她曾向社會局陳情要求設立信託保障子女利益，但未獲回應，如今司法不起訴，已澄清誤控。

據了解，謝女父親是大立光創辦元老之一，持有大量股票。2015、2016年間，謝女因病結識邱瓈寬，兩人交情深厚。謝女2018年為了讓兒子就學，甚至與孩子一同入籍邱瓈寬戶籍，母子與其同住2年。2020年雖動過手術，最後卻仍因細菌感染敗血性休克，於2020年病逝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女陸客來台遭追撞腦死！醫師丈夫小三通趕來台灣
安歆澐爆小16歲尪「拿菜刀狂砍冰箱」　認後悔結婚
快訊／黃仁勳砸50億美元入股！英特爾盤前股價飆逾24%
邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交
小三男童昏倒搶救4天亡！　身上有不明外傷
做陰莖增大術猝死　50歲男曾任調查官
iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭23歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交還

小三男童浴室昏倒搶救4天亡！身上有不明外傷　檢警解剖查死因

做陰莖增大術卻遇劣醫慘沒命　50歲男曾任調查官離職逾11年

營造商金毓泰偽造工程進度...詐貸4.8億　執行長6人遭約談偵訊

索賄光電業者！雲林台西前鄉長林芬瑩判12年　丈夫落跑遭通緝

獨／申請自來水大增！美濃大峽谷嚴重污染地下水　無良吞地手法曝

金門大學校舍驚見「籃球大」超巨虎頭蜂窩　校方急通報捕蜂

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭23歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交還

小三男童浴室昏倒搶救4天亡！身上有不明外傷　檢警解剖查死因

做陰莖增大術卻遇劣醫慘沒命　50歲男曾任調查官離職逾11年

營造商金毓泰偽造工程進度...詐貸4.8億　執行長6人遭約談偵訊

索賄光電業者！雲林台西前鄉長林芬瑩判12年　丈夫落跑遭通緝

獨／申請自來水大增！美濃大峽谷嚴重污染地下水　無良吞地手法曝

金門大學校舍驚見「籃球大」超巨虎頭蜂窩　校方急通報捕蜂

AI新科技融入長照　南投市朝日日照中心啟用4月服務人次破千

中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭23歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

國光女神坐遊艇穿超辣！　「解放細肩帶炸上圍」S曲線全看光

政院推生一胎補助10萬！黃揚明點名「真正問題」：發錢無法催生

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

林依晨、吳可熙女女床戲「碰手指感覺就來了」　李沐驚吐：曾是林依晨替身 

戚又仁強勢直落二　中國大師賽勇闖男單8強

快訊／輝達宣布1500億收購英特爾股份　合組美國隊開發晶片

【招魂現場】女大生離阿嬤家僅350m！遭砍殺喪命家屬悲痛

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

即／海陸中士陳屍堤岸　軍方認屍深表哀痛

即／爆謝和弦連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

更多熱門

相關新聞

剛答應法官謹言　柯文哲轟檢察官「惡劣」

剛答應法官謹言　柯文哲轟檢察官「惡劣」

民眾黨前主席柯文哲上周交保後，公開為老同學李文宗喊冤，成為柯文哲恐將回籠羈押的關鍵，台北地院法官15日開庭時詢問柯文哲未來發言是否能較為謹慎，柯文哲說：「反正明天(16日)就要開庭了，聽法官的話，再多忍耐1天就好」，但在談到禁止與同案被告與證人接觸時，柯文哲暴氣稱檢察官「手法惡劣。」

男違停被查出是侵占車！警拉下車壓制上銬

男違停被查出是侵占車！警拉下車壓制上銬

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

傳產家族內鬨　大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億

傳產家族內鬨　大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億

手機遺失遭拔SIM卡　失主靠LINE找回

手機遺失遭拔SIM卡　失主靠LINE找回

關鍵字：

侵占邱瓈寬

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面