邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交還

▲知名製作人邱瓈寬遭控侵占閨蜜31億財產獲不起訴，閨蜜遺孤今聲明強勢回應。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧／台北報導

知名製作人邱瓈寬遭控侵占謝姓閨蜜31億鉅額遺產案，上月27日台北地檢署以罪嫌不足處分不起訴。但謝姓女子的子女遲至今（18）日才收到處分書，隨即發表聲明，直言「這31億是我的」，要求邱瓈寬立即返還或辦理信託，並批檢方調查未明，將依法聲請再議。

謝方聲明指出：「邱阿姨，這31億是我的，現在在您手上，可以還給我嗎？」並強調，即使不願立即返還，也應履行邱瓈寬先前透過媒體承諾，馬上辦理信託，等他年滿18歲再交還。謝方同時批評，邱瓈寬說法與事實不符，北檢調查未能查明，令人遺憾，決定聲請再議；更斥檢方8月27日先對媒體發布消息，卻直到9月18日才送達處分書，侵害當事人權益，呼籲法務部與監察院介入。

檢方調查認為，謝女曾在手術前清醒狀態下簽署委任書，授權邱瓈寬代為管理財產並行使子女監護權；謝女生前曾匯款10億元給邱瓈寬，其中多數為代墊股款、醫療與看護費，其餘則屬生活支出，未見侵占事證。邱瓈寬平日代為保管存摺、印鑑並協助支付開銷，因此無法認定有違法挪用情形，處分不起訴； 但處分書並未交代相關金流最終流向。

不過，也有律師質疑指出，謝女死亡後邱瓈寬仍在出賣謝女名下股票，而權利主體既已不存在，就沒有任何授權可言，本案至少涉及偽造文書問題。北檢竟對全案作出不起訴處分，這樣的見解「任何一位法律實務工作者都難以苟同」。

▲謝方聲明。（圖／當事人提供）

然而，邱瓈寬於8月27日處分當天，也透過律師聲明強調，自己多年視謝女母子如家人，長期照顧卻遭誤解。她指出，謝女前伴侶林男多年未支付扶養費、未探視子女，如今卻掌控龐大遺產，其正當性堪疑。她曾向社會局陳情要求設立信託保障子女利益，但未獲回應，如今司法不起訴，已澄清誤控。

據了解，謝女父親是大立光創辦元老之一，持有大量股票。2015、2016年間，謝女因病結識邱瓈寬，兩人交情深厚。謝女2018年為了讓兒子就學，甚至與孩子一同入籍邱瓈寬戶籍，母子與其同住2年。2020年雖動過手術，最後卻仍因細菌感染敗血性休克，於2020年病逝。